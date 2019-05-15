Если Ушаков или Америкс попадут в ЕП, место депутата в думе может занять Ермоловича

Если депутаты Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") или Андрис Америкс ("Честь служить Риге") будут избраны в Европейский парламент, депутатом Рижской думы могла бы стать задержанная KNAB председатель правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Вита Ермоловича ("Честь служить Риге"), высказался на заседании Рижской думы депутат Виестурc Зепс ("Для развития Латвии").
Информация на домашней странице Центральной избирательной комиссии также свидетельствует, что следующей "за чертой" на должность депутата Рижской думы от блока "Согласия"/"Честь служить Риге" действительно была бы Ермоловича.
Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.
В среду, 15 мая, KNAB освободил из изолятора временного содержания Госполиции в Чиекуркалнсе Виту Ермоловичу. Также, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, была освобождена и руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите.