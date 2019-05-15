Если Ушаков или Америкс попадут в ЕП, место депутата в думе может занять Ермоловича

Информация на домашней странице Центральной избирательной комиссии также свидетельствует, что следующей "за чертой" на должность депутата Рижской думы от блока "Согласия"/"Честь служить Риге" действительно была бы Ермоловича.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве.