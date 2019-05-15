Чт, 16.05.2019
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Сотрудников RTAB Ермоловичу и Приедите освободили из полицейского изолятора

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Вита Ермоловича

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду, 15 мая, освободило из изолятора временного содержания Госполиции в Чиекуркалнсе члена правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Виту Ермоловичу, подтвердил ее адвокат Райво Клотиньш.

Также, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, освобождена руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите.

Освобождение Ермоловичи и Приедите означает, что KNAB не просил суд применить к ним самую суровую меру пресечения - арест.

Пока неизвестно, какая не связанная с лишением свободы мера пресечения применена к Ермоловиче и Приедите. KNAB комментариев в этой связи пока не дает.

В правлении RTAB работают Ермоловича, Гунтар Гринвалдс и Максим Толстой, который после командировки в Россию не явился на работу.

К Гринвалдсу в начатом уголовном процессе не применен никакой статус.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. В понедельник сотрудники KNAB явились в офис RTAB.

KNAB сообщает, что в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем. Уголовно-процессуальные действия были проведены также в Германии, Швеции и Испании.

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