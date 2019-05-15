Сотрудников RTAB Ермоловичу и Приедите освободили из полицейского изолятора

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду, 15 мая, освободило из изолятора временного содержания Госполиции в Чиекуркалнсе члена правления Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Виту Ермоловичу, подтвердил ее адвокат Райво Клотиньш.
Также, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, освобождена руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите.
Освобождение Ермоловичи и Приедите означает, что KNAB не просил суд применить к ним самую суровую меру пресечения - арест.
Пока неизвестно, какая не связанная с лишением свободы мера пресечения применена к Ермоловиче и Приедите. KNAB комментариев в этой связи пока не дает.
В правлении RTAB работают Ермоловича, Гунтар Гринвалдс и Максим Толстой, который после командировки в Россию не явился на работу.
К Гринвалдсу в начатом уголовном процессе не применен никакой статус.
Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. В понедельник сотрудники KNAB явились в офис RTAB.
KNAB сообщает, что в результате длительной и объемной работы и анализа полученной информации 5 апреля был начат уголовный процесс против должностных лиц RTAB. В получении информации KNAB тесно сотрудничало с Госконтролем. Уголовно-процессуальные действия были проведены также в Германии, Швеции и Испании.