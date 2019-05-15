Сотрудников RTAB Ермоловичу и Приедите освободили из полицейского изолятора

Также, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, освобождена руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите.

Освобождение Ермоловичи и Приедите означает, что KNAB не просил суд применить к ним самую суровую меру пресечения - арест.

Пока неизвестно, какая не связанная с лишением свободы мера пресечения применена к Ермоловиче и Приедите. KNAB комментариев в этой связи пока не дает.

В правлении RTAB работают Ермоловича, Гунтар Гринвалдс и Максим Толстой, который после командировки в Россию не явился на работу.

К Гринвалдсу в начатом уголовном процессе не применен никакой статус.

Как сообщалось, KNAB начал уголовный процесс против должностных лиц RTAB о разбазаривании бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. В понедельник сотрудники KNAB явились в офис RTAB.