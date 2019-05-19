В начале восьмидесятых в США Джордж Боске провернул одно из самых противоречивых ограблений в мировой истории. В свою очередь, странным было не ограбление, а использование украденного: 30-летний мужчина потратил часть своих денег, чтобы снять самый дорогой порнофильм в истории. Об этом консервативном кубинце, который провел два года в душевной боли и кокаиновом и эротическом творчестве пишет портал The Daily Beast.

Галантный грабитель

15 августа 1980 года Джордж Боске и его напарник прибыли в международный аэропорт в Сан-Франциско. Оба мужчины работали в компании Brink’s, которая занимается перевозкой охраняемых предметов. В чем заключалась работа? Семь серых мешков, наполненных купюрами номиналом в 50 и 100 долларов США. Общая сумма составляла семь миллионов долларов. Деньги нужно было загрузить в броневик и доставить в Федеральный резервный банк в центре города.

ФОТО: AFP / Scanpix

В этот роковой день у Джорджа был другой план: он решил присвоить деньги себе. Когда деньги были загружены в транспортное средство, Джордж отправил своего напарника переговорить с сотрудником аэропорта, а сам сел за руль фургона и отправился в ближайшую гостиницу.

Прибыв туда, мужчина пригрозил пистолетом работнице гостиницы, перенес в ее машину несколько мешков с деньгами, сел в автомобиль и уехал. Позже полиция нашла машину женщины в 15 километрах за пределами города.

Поблизости не было ни Боске, ни денег, а только записка: "Простите, что взял вашу машину и так Вас перепугал".

Грабитель взял с собой 1,85 миллионов долларов, что по нынешнему курсу составляет около 6,5 миллионов долларов США сегодня.

Бывший работодатель Джорджа объявил его в розыск за вознаграждение в размере 50 000 долларов. "Нам необходимо его поймать, чтобы показать и остальным, что происходит в таких случаях", - сказал вице-президент фирмы. Страховщики к этой сумме прибавила еще 100 000, однако это не помогло.

Через год президент Федерального банка Бил Даф признал: "У нас нет ни малейшего понятия, где он находится".

Парень, который любил порядок и... парней

Джордж с самого детства мечтал стать полицейским. Он частенько фантазировал о том, что приведет в порядок улицы. Он не терпел хиппи и считал противников Вьетнамской войны дезертирами и предателями.

В школе мальчик был отличником, занимался спортом, был в составе школьной команды по шахматам и состоял в клубе дебатов. Учителя предсказывали ему блистательное будущее.

Боске также писал в школьной газете, в которой публично излагал свои взгляды.

"Уже невозможно сводить девушку в кино. Кругом нагота, гомосексуальность и прославление наркотических веществ. Меня тошнит от недостатка целомудренности, честности и нравственности", - заявлял Боске.

Молодой человек тщательно скрывал, что испытывает интерес к представителям своего пола. Об этом не знали ни родители, ни друзья.

По окончанию школы Джордж пытался поступить в полицейскую академию Майами, однако не вышло. Тогда он попробовал поступить в военную академию, но и там его ждал отказ.

Отец Джорджа неудачи оправдывал недостаток контактов и расизмом, так как семья была выходцами из Кубы. В конце концов, у мужчины получилось найти работу связанную с полицией - он стал диспетчером. Это не была работа мечты Джорджа, однако лучше чем ничего.

Через год Джордж переехал в Калифорнию и снял маленькую квартирку в пригороде Сан-Франциско.

Он несколько месяцев проработал в обществе защиты животных, а затем присоединился к уличному патрулю Сан-Франциско (группе добровольцев под присмотром полиции). Это было то, что поближе к мечте.

Затем мужчина начал работать в компании по перевозкам Brink’s, где нужно было в бронированном фургоне перевозить деньги между банками. Ему платили 7 долларов в час, что в то время было выше средней заработной платы. Однако Джордж работал неполную ставку, а это значило, что он едва мог позволить себе аренду, не говоря уже о врачах.

Но врачи были нужны. В последние годы у Джорджа обнаружили припадки эпилепсии, которые спустя годы становились все сильнее и опаснее. Болезнь прогрессировала, однако Джорджу нужно было это скрывать - если бы об этом узнали представители фирмы или добровольная полиция, то Джордж остался бы без средств к существованию, а также без самореализации в работе.

Единственным утешением в этой ситуации был любимый Джорджа по имени Карл Дентон. В отличие от Джорджа, который с детства мечтал о защите и содержании порядка, Карл в годы молодости частенько сбегал из дома и попадал исправительные учреждения для несовершеннолетних. Мужчины провели пять лет вместе, однако у пары произошли разногласия и 14 августа 1980 года Карл сообщил, что уходит.

ФОТО: Reuters / Scanpix

На следующее утро Джордж ограбил рабочее место и скрылся.

Сотрудники полиции и банка обыскали популярный среди гомосексуалистов район Кастро, однако поиски не увенчались успехом. Бывший возлюбленный Джорджа в тот момент был в Техасе и о случившемся даже не слышал.

Грабитель как растворился в воздухе.

Таинственный благодетель

Боске после ограбления отправился в большой город, где легче всего потеряться - Нью-Йорк.

Он изготовил поддельные документы на имя Дж. Р. Луиса, расположился в дорогой гостинице и ни на минуту не расставался с чемоданом полным денег. Оставаться на одном месте для него было слишком рискованно, потому спустя несколько месяцев он перебирался в Чикаго, затем в Денвер, Даллас, штат Флориды, а также в Перу, однако, в конце концов, он вернулся в Нью-Йорк.

В этот раз мужчина вернулся с намерением остаться подольше. Джордж снял квартиру и потратил 60 000, чтобы сделать ее в стиле art-deco.

Джордж решил жить богато: носил дорогие дизайнерские вещи, ездил на лимузине с личным шофером и стал частым гостем благотворительных мероприятий.

Посчитано, что в этот период времени Боске тратил около 4 000 долларов в день. На сегодняшний день эта сумма составила бы 14 000 долларов.

Джордж не был скуп и охотно делился новоприобретенным богатством с остальными.

Он подарил 20 000 парню, который мечтал открыть свой спортивный клуб, другому подарил 10 000 на лечение больного родственника, еще одному - 5 000 на поездку в Европу.

Бывший работодатель Боске из общества по защите животных получил письмо, в котором находились 10 000 долларов и записка: "Пожалуйста, используйте эту неприметную сумму, чтобы помочь нашим животным". Конверт с 20 000 американских долларов получил и бывший напарник Джорджа, однако он передал эту сумму в полицию.

Мечта о большом экране

ФОТО: AP/Scanpix

В Нью-Йорке Боске начал регулярно посещать различные организации для геев и периодически посещал порнокинотеатры на Таймс-сквер. В одном из баров он встретил режиссера Джона Кристофера. Джордж Боске был большим ценителем порнографии, его сразу же поглотила идея участия в съемках фильма.

"Как было бы, если бы мы сняли фильм, в котором были бы только мужчины? Порно высшего класса, какого еще не было. Сколько он стоил бы?", - спросил Боске режиссера.

Джон Кристофер изначально был против этой идеи, однако передумал, когда Джордж показал ему чемодан с деньгами.

Фильм было решено назвать Centurians of Rome (правильно было бы Centurions, однако никто ошибку и не думал исправлять).

Режиссер написал сценарий: главные герои повествования были простыми римлянами Октавием и Деметрием, попавшими в рабство. Деметрий попал к императору Калигуле, когда Октавий - в когти садистского генерала. Чтобы сбежать мужчинам нужно было соблазнить своих обидчиков. В конце следовал хэппи-энд: Октавий и Деметрий общими усилиями смогли сбежать.

Актеров на роль третьего плана искали в секс-клубах Нью-Йорка и в саунах для геев. Многие из них в порно участвовали впервые. Роль Октавия досталась стриптизеру Скорпио, который в тот момент был восходящей звездой порно. Роль Деметрия досталась опытному порноактеру Джорджу Пейну. Пейн не был в восторге от сценария, однако перед камерами делал все, что говорила съемочная команда.

Декорации для фильма позаимствовали у одного Бродвейского мюзикла о Древней Греции, а именно: мечи, кинжалы, каски и даже колонны. Некоторые сцены фильма были сняты на природе, в часе езды от города. Другие сцены были сняты в Уолл-стрите, где были дома со статуями в античном стиле, а также колоннады. Съемки также проходили в гей-клубе, где был бассейн в подходящем стиле.

Самый дорогой порнофильм в мировой истории

Режиссер считал, что сможет уложиться в четыре дня, однако это было невозможно, в основном из-за энтузиазма заказчика. Джордж Боске каждый день приезжал на своем лимузине на съемочную площадку и вносил новые изменения. Чтобы рассеять неудовлетворение актеров Джордж пригласил их в лимузин, где открыл сумку с пятью килограммами кокаина. В дальнейшем все на съемочной площадке были в хорошем настроении, однако все проходило медленно: было трудно что-то снять, так как почти каждые 20 минут актеры бегали в лимузин. Вечером Джордж открыл вторую сумку, но уже с деньгами, которыми он поделился с командой. Разумеется, никто не был огорчен съемками.

В конце концов, фильм получился немного странным: непрофессиональные актеры в греческих шлемах едва сидели на лошадях и говорили с довольно странным провинциальным акцентом.

"В съемочной группе не было ни одного гея. Один раз кто-то перепутал свой текст и один член команды так смеялся, что столкнул конструкцию, которая упала актерам на голову. Это могла быть курьезная комедия!", - позднее вспоминал один из актеров.

Окончание съемок фильма праздновали в одном бродвейском клубе. На входе все поделили пачки с кокаином и марихуаной. В один момент празднование превратилось в крупномасштабную оргию.

По оценкам режиссера, менее получаса фильма стоит около 150 000 долларов США - почти полмиллиона по сегодняшнему курсу. И это без учета расходов на наркотики, которые Джордж просто не считал.

Сам Боске после вечеринки где-то пропал, потому последние средства на то, чтобы закончить фильм, режиссеру пришлось искать самому. В фильме звучала музыка группы Queen и фильма "Звездные войны". За монтаж фильма взялась некая студия порнофильмов в обмен на право распространения. Фильм многие месяцы не уходил с экранов соответствующих кинотеатров и стал коммерчески успешным. Издание Wall Street Journal писало, что Centurians of Rome собрал за первую неделю 160 000 долларов.

Возвращение к Карлу и попадание в лапы полиции

Кажется, что Джорджа Боске это уже не интересовало.

У него в чемодане почти не осталось денег, к тому же он продолжал мучиться от припадков эпилепсии. Осенью 1981 года Джордж решил рискнуть и вернуться в Сан-Франциско, чтобы найти любимого. Он остановился в дешевеньком мотеле и каждый день обзванивал общих знакомых из телефонного аппарата поблизости. Никто не мог сказать, где Карл. Один из знакомых, воодушевленный наградой, рассказал полиции о звонке, а уже 22 ноября 1981 года Джорджа арестовали федеральные агенты.

Против Боске были выдвинуты обвинения в грабеже федерального банка, перевозе краденного через границу штата, а также вооруженное нападение на работницу гостиницы. В суде удалось выяснить, куда делась часть денег, однако проследить судьбу сотен тысяч не удалось.

Обвиняемый объяснил, что часть денег ушла на развлечения, часть на съемки порно, а оставшееся поделено.

"Наибольшее удовольствие деньги мне приносили тогда, когда я мог делиться с другими", - сказал Боске.

Судья ему не поверил, подумав, что мужчина где-то припрятал деньги, чтобы вернуться к ним после выхода из тюрьмы. Боске был приговорен к 15 года тюрьмы.

ФОТО: AFP / Scanpix

"В какой-то степени Centurians of Rome стали высшей точкой многих, кто был задействован в съемках", - пишут авторы этого рассказа Эшли Уэст и Эйприл Хола.

Джон Кристофер больше не работал с таким большим бюджетом к фильму, Скорпио больше не играл известных ролей. Многие из занятых на съемках фильма стали жертвами ВИЧ. 22 из 34 актеров фильма не дожили и до 40 лет.

Джордж Боске после пяти лет ареста был выпущен досрочно в 1985 году. Он так и не помирился с Калом, а в возрасте 36 лет умер от передозировки наркотиками.