Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов

В воскресенье, 12 июня, Зеленский подписал указ о введении ограничений в отношении 13 физических лиц и восьми компаний, сотрудничающих с Россией на оккупированных украинских землях, сообщает интернет-издание Kyiv Independent.

Среди фигурантов санкционного списка числятся эстонские бизнесмены Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Рауно Тедер.

Санкции против них связаны с зарегистрированной на Кипре компанией Arricano Real Estate PLC, владеющей несколькими крупными торговыми центрами в Киеве и других городах Украины. Ранее мажоритарным акционером Arricano был Хиллар Тедер, который все еще сохраняет долю в компании.

Лаури Рейнберг с 2022 года занимает должность финансового директора Arricano.

Рауно Тедер, сын Хиллара Тедера, в 2020 году получил от отца 55 % акций Arricano.

Помимо прочего Arricano принадлежит и гипермаркет в Симферополе на оккупированном Россией Крымском полуострове.

В перечне, опубликованном офисом президента Украины, не уточняется, какие именно действия перечисленные лица совершили при сотрудничестве с российскими оккупационными структурами.