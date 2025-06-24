Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против физических лиц и компаний, работающих на российских оккупированных территориях, в том числе против трех эстонских предпринимателей.
В воскресенье, 12 июня, Зеленский подписал указ о введении ограничений в отношении 13 физических лиц и восьми компаний, сотрудничающих с Россией на оккупированных украинских землях, сообщает интернет-издание Kyiv Independent.
Среди фигурантов санкционного списка числятся эстонские бизнесмены Лаури Рейнберг, Хиллар Тедер и Рауно Тедер.
Санкции против них связаны с зарегистрированной на Кипре компанией Arricano Real Estate PLC, владеющей несколькими крупными торговыми центрами в Киеве и других городах Украины. Ранее мажоритарным акционером Arricano был Хиллар Тедер, который все еще сохраняет долю в компании.
Лаури Рейнберг с 2022 года занимает должность финансового директора Arricano.
Рауно Тедер, сын Хиллара Тедера, в 2020 году получил от отца 55 % акций Arricano.
Помимо прочего Arricano принадлежит и гипермаркет в Симферополе на оккупированном Россией Крымском полуострове.
В перечне, опубликованном офисом президента Украины, не уточняется, какие именно действия перечисленные лица совершили при сотрудничестве с российскими оккупационными структурами.
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