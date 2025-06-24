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Служебная проверка в Рижском техникуме стиля и моды затянулась - директор отсутствует

Улрика Наумова

Служебная проверка в Рижском техникуме стиля и моды (RSMT) по-прежнему не завершена, так как в связи с отсутствием директора техникума Улрики Наумовой невозможно получить пояснения и провести полную оценку, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

Проверка была начата в середине апреля для оценки отчета Госконтроля о том, что в техникуме могли быть зарегистрированы фиктивные воспитанники.

В министерстве не ответили, как долго продлится отсутствие директора.

В разговоре с агентством LETA после публикации весной отчета Госконтроля руководство техникума опровергло подозрения, однако дальнейших комментариев не предоставило.

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