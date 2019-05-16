Дроздов рассказал не про дроздов

TVNET приводит несколько цитат выдающегося учёного-зоолога и биогеографа. Предупреждаем сразу - многие зрители, ожидавшие увлекательные рассказы о космосе и нашей эволюции на примере мартышек и дроздов, до конца мероприятия так и не поняли, что это было.

"9 мая в Москве прошёл парад военной техники. Многие считают, что танки на улицах города - признак войны. Но на самом деле, это признак мира, ведь если бы страна готовилась к войне, свою технику она бы не демонстрировала".

"Я же учёный. Не сильно учёный, так, научный работник. Никаких религиозных терминов использовать не буду, только научные. Но в этом случае, как говорится, Бог помог".

"Человек, не верующий в Бога, - отклонение от основы человечества. Не верят только животные. Даже если человек верит в скалы... А солнцепоклонничество вообще одна из самых прогрессивных религий".

"Самая лучшая еда во время войны - вот то, чем вы заклеиваете окна сейчас - был клейстер. Типо кисель или каша. Насыщение было вполне себе. Единственное, не было сахара. Доставали сахарин. Всё бы ничего, но после него детские простынки с утра вывешивали просушиться. Ну, вы понимаете, почему".

Далее - история о спасении Москвы с помощью иконы, рассуждение о разнице характеров разных знаков зодиака, отсылки к Пушкину и размышления о Познере.

Интересный, талантливый, уважаемый 81-летний учёный и кумир миллионов поделился своими размышлениями и историями жизни на всевозможные темы, но только не на те, которые были заявлены в анонсе мероприятия.

В программе было обещано "рассмотрение актуальных вопросов вселенной, мироздания и методов выживания и захватывающие истории о космосе", но, к сожалению, ничего об этом из уст Николая Дроздова в стенах Дома конгрессов так и не прозвучало.

Можно ли назвать это лекцией или познавательной встречей? Вряд ли. Скорее это был творческий вечер, которого многие из зрителей не ожидали. Это нисколько не умаляет заслуг человека, на передачах которого выросло несколько поколений людей по всему миру, но и не отменяет того, что прошедшее мероприятие абсолютно не соответствовало программе, заявленной организаторами.