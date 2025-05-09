Андрис Булис и его возлюбленная Карина начали совместный проект

TVNET связался с Кариной, чтобы узнать, какой совместный проект объединяет пару.

Карина Глейтнере и Андрис Булис Фото: instagram.com/karinagleitnere/ekrānuzņēmums

"2 мая в Цюрихе, Швейцария, состоялся музыкально-литературный вечер, своего рода оригинальная премьера - первое совместное чтение поэзии Андриса и моей прозы в сопровождении пианиста Тома Юхневича", - рассказывает Карина.

"Отвечая на приглашение швейцарских латышей, мы подготовили особую, беспрецедентную литературную программу, задуманную как диалог чувств между женщиной и мужчиной, взаимодействие женских и мужских энергий, включающее в себя различные стадии и нюансы отношений: страсть, тоску, конфликт, разочарование, боль, утрату, но прежде всего - любовь", - добавляет она.

На вопрос о том, можно ли будет посмотреть спектакль в Риге, Карина ответила: учитывая, насколько успешным оказался эксперимент в Швейцарии и насколько большой отклик у зрителей, они обязательно рассмотрят этот вопрос.

Уже сообщалось, что Карину и Андриса впервые увидели вместе на публике на премьере фильма "Земля, которая поет". В первый день 2025 года Булис опубликовал фотографию в своем профиле в Instagram. На ней он изображен у моря в тесных объятиях с писательницей эротических романов. Через пару дней в аккаунтах обоих в социальных сетях появились другие совместные снимки.

Как оказалось, они впервые встретились в 2018 году, когда Булис брал у нее интервью в одной из программ, после чего они сблизились.

Летом прошлого года Булис в соцсетях объявил о разводе с женой и матерью своих детей Илзе Буле. Они были женаты почти 20 лет. У них двое детей - сын Маркус и дочь Алиса.

В свою очередь, в 2022 году распался брак Карины со специалистом по страхованию Кристапом Рачко. После этого в интервью писательница рассказала, что именно она была инициатором развода и что решение было обдуманно.