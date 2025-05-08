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Рижанин Виктор и его работа: сериал "Чернобыль", Джуд Лоу, клипы "Касты" и многое другое

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Фото: Gints Baliņš/ коллаж TVNET

"Локация: Игналинская АЭС. Ядерный реактор. Ты понимаешь - это уже масштаб!" - вспоминает рижанин Виктор Бесараба свою работу на съемочной площадке сериала "Чернобыль". 

Заглянуть в мир кино - это всегда увлекательно, а когда речь идет о человеке, с которым ты учился в школе, это становится особенно интересно. Виктор Бесараба не то чтобы превратил свою мечту о кино в реальность. Скорее, попал в этот мир случайно. Теперь он наравне принимает участие в создании как голливудских, так и латвийских фильмов.

Его путь от школьной парты до работы над сериалом "Чернобыль" или картины "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу полон вдохновения и неожиданных поворотов. С его слов, в Латвии людей его профессии мало, и у них дружеская конкуренция. В беседе с TVNET+ Виктор рассказал, как ему удалось добиться успеха, какие уроки он вынес из своего уникального опыта и почему наша страна так привлекательна для киносъемок...

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