Рижанин Виктор и его работа: сериал "Чернобыль", Джуд Лоу, клипы "Касты" и многое другое

"Локация: Игналинская АЭС. Ядерный реактор. Ты понимаешь - это уже масштаб!" - вспоминает рижанин Виктор Бесараба свою работу на съемочной площадке сериала "Чернобыль".
Заглянуть в мир кино - это всегда увлекательно, а когда речь идет о человеке, с которым ты учился в школе, это становится особенно интересно. Виктор Бесараба не то чтобы превратил свою мечту о кино в реальность. Скорее, попал в этот мир случайно. Теперь он наравне принимает участие в создании как голливудских, так и латвийских фильмов.