Prāta Vētra представит свой новый альбом в торговом центре Spice

Новый сингл группы Gribēju būt rokstārs также будет представлен на презентации нового студийного альбома. Журналистка и автор радиопередачи Generation Famous Лаура Саулите расспросила участников Prāta Vētra Ренарса Кауперса, Каспара Рогу, Яниса Юбалтса и Мариса Михелсона о закулисной истории создания альбома, творческих задачах и источниках вдохновения.

Музыканты заявляют, что с нетерпением ждут момента, когда смогут встретиться со своими слушателями лично - не только на больших концертах летом, но и сейчас, показав, над чем они так усердно работали. Коллектив также отмечает, что альбом был создан в Испании, Швеции и Латвии.

Этим летом Prāta Vētra отправится в летний тур по пяти городам - Елгава, Валмиера, Вентспилс, Даугавпилс и Рига.

26 июля концерт состоится в Елгаве на лугу Лиелупе, напротив Елгавского замка, 2 августа - в Валмиере на лугу Дивалиня, 9 августа - в Вентспилсе в саду Ренькя, 16 августа - в Даугавпилсе на стадионе "Локомотив" и 23 августа - в Риге на Большой эстраде Межапарка.