Секси-протест! Ратаковски разделась догола в ответ на новый закон об абортах
Одна из самых востребованных в мире моделей Эмили Ратаковски опубликовала на своей страничке в Instagram фото, на котором позирует обнаженной. Этот пикантный снимок, еще большую эротичность которому придает цветок, прикрывающий самое интимное место красотки, на самом деле - важная социальная акция.
Модель разместила эту фотографию, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу о запрете абортов. "На этой неделе 25 белых мужчин проголосовали за запрет абортов в Алабаме даже в случае инцеста и изнасилования.
Мужчины, находящиеся у власти, навязывают свою волю, чтобы поддержать патриархат, не давая женщинам с ограниченными экономическими возможностями право выбора - рожать или нет.
(...) Это прямое ущемление прав женщин. Наше тело - наш выбор", - написала Эмили в подписи к снимку.
Как стало известно, 15 мая Сенат штата Алабама ввел самые строгие ограничения на аборты в Соединенных Штатах, запретив любое прерывание беременности, а врачам, которые будут выполнять эту процедуру, грозит пожизненное заключение.
Согласитесь, повод оголиться на сей раз у сексуальной модели был весьма серьезный. Однако, как известно, Ратаковски и без того довольно часто радует своих подписчиков в соцсетях пикантными кадрами. А почему бы и нет? Она прекрасна!