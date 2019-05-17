В Кулдиге сожгли машины бизнесменов. Министр обещает усилить безопасность

Об этом 17 мая в Риге договорилась глава Кулдигской краевой думы Инга Берзиня на встрече с главой МВД и начальником Госполиции Интсом Кюзисом.

"Договорились сообща делать все необходимое, чтобы случившиеся преступные деяния были бы раскрыты по возможности скорей. Для нас приоритетом является безопасность жителей и предпринимателей", — сказала после встречи руководитель самоуправления.

Сандис Гиргенс же сообщил, что МВД и Госполиция проинформированы о произошедшем в Кулдиге, в данный момент ведется расследование всех поджогов.

"Хочу уточнить, что у жителей нет оснований для беспокойства. По конкретному случаю начат уголовный процесс, уже выдвинуты и рассматриваются несколько версий", — добавил руководитель Госполиции Интс Кюзис.

Ранее, ночью 13 мая в Кулдиге сгорели легковые автомобили Mercedes Benz и Ford, которые принадлежали предпринимателю из Кулдиги. В эту же ночь машины Mercedes Benz и Audi другого предпринимателя также были подожжены в Сабиле.

В обоих случаях есть основания подозревать поджог, заявляла ранее агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Роалдс Цинис, представитель компании Propeller Foodie, которой принадлежит кафе Goldingen Room, подтвердил агентству LETA, что все четыре транспортных середства принадлежат владельцам кулдигского кафе Goldingen Room.