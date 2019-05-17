Пт, 17.05.2019
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Мария Горбань рассказала о съемках в постельной сцене на 7-м месяце беременности

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Мария Горбань

ФОТО: instagram.com/gorban_masha/

Мария Горбань очень откровенна со своими поклонниками. В недавнем интервью артистка рассказала, как вернулась в форму после родов, а также почему снималась в откровенных сценах на поздних сроках беременности.

На днях Мария Горбань откровенно побеседовала с журналистами портала Peopletalk.ru. В интервью девушка призналась, что чаще всего ее спрашивают о том, как она смогла придти в форму после родов. Как оказалось, для девушки это не было очень трудно. "За время беременности у меня было минус 8 кг из-за жуткого токсикоза. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед самыми родами", — говорит она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тинуля @photo_ti ❤️ Люблю

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Мария также призналась, что даже на поздних сроках у нее был весьма маленький живот, потому снималась она долго. Так, на седьмом месяце девушка играла в постельной сцене в шелковой пижаме. Будущим мамам Мария посоветовала готовиться к родам "как к Олимпиаде". "Йога, гимнастика, плаванье (конечно, после консультации с врачом). Все мои подруги-спортсменки рожают за пару часов, а я мучилась 10! Со следующим ребенком подготовлюсь заранее", — говорит Горбань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я собираю запахи весны... #доброеутро

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Также актриса решила дать комментарий о многочисленных слухах про пластику. 32-летняя звезда сериала "Кухня" считает, что их все из-за смены имиджа и резкого похудения. 

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