Пучки в моде! Самые эффектные прически Каннского кинофестиваля - лучший пример
Кинофестиваль в Каннах - это не только просмотр новинок и присуждение премий лучшим из лучших в киноиндустрии, но и отображение того, что нынче модно в Голливуде. На сей раз звезды призывают, надев вечернее платье, уложить волосы в пучок. Правда, вариации очень разные. Смотрите фото и вдохновляйтесь идеями, как блеснуть на ближайшей вечеринке!
Испанская модель Бланка Падилья собрала волосы в легкий пучок, позволив нескольким прядям создать некий эффект небрежности. Свободно и элегантно!
Американская модель и актриса Шейлин Вудли, в свою очередь, отдала предпочтение гладкой укладке в сочетании с аккуратным классическим пучком.
Похожую прическу выбрала и португальская топ-модель Сара Сампайо, однако она заколола волосы в форме ракушки.
Одна из самых востребованных в мире моделей Белла Хадид - американка палестинского происхождения - свои волосы собрала на самой макушке, создав из них узел "в стиле гнезда". Изюминкой этой прически стала скрученная прядь спереди.