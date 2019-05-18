Сб, 18.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC
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Пучки в моде! Самые эффектные прически Каннского кинофестиваля - лучший пример
Равнение на звезд!

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ФОТО: AFP/SIPA/Scanpix

Кинофестиваль в Каннах - это не только просмотр новинок и присуждение премий лучшим из лучших в киноиндустрии, но и отображение того, что нынче модно в Голливуде. На сей раз звезды призывают, надев вечернее платье, уложить волосы в пучок. Правда, вариации очень разные. Смотрите фото и вдохновляйтесь идеями, как блеснуть на ближайшей вечеринке!

Названы лучшие стрижки всех времен >>>

Испанская модель Бланка Падилья собрала волосы в легкий пучок, позволив нескольким прядям создать некий эффект небрежности. Свободно и элегантно!

ФОТО: EPA/Scanpix

Стрижки, которые моментально добавляют объем >>>

Американская модель и актриса Шейлин Вудли, в свою очередь, отдала предпочтение гладкой укладке в сочетании с аккуратным классическим пучком.

ФОТО: EPA/Scanpix

Лучшие стрижки для слишком тонких и редких волос: примеры звезд >>>

Похожую прическу выбрала и португальская топ-модель Сара Сампайо, однако она заколола волосы в форме ракушки.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Варианты причесок для волос средней длины: берем пример со звезд >>>

Одна из самых востребованных в мире моделей Белла Хадид - американка палестинского происхождения - свои волосы собрала на самой макушке, создав из них узел "в стиле гнезда". Изюминкой этой прически стала скрученная прядь спереди.

ФОТО: SIPA/Scanpix

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