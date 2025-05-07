Видео Особенный рОсолс от Лины Гайлумы, руководителя по персоналу TVNET GRUPA

Лина, руководитель по персоналу TVNET GRUPA, - самый человечный человек. Ее веселый смех и всегда позитивный настрой наполняют коридоры офиса, но когда приходит время работы - шутки в сторону, энергия направляется на достижение целей.

Когда в день съемок я спросила Лину, как она готовит расолс, то получила ответ, что никаких расолсов, в ее доме это рОсолс. И на этом мы сошлись. Прежде чем готовить Просто невероятный росолс, давайте познакомимся с Линой через призму кухни.

- Есть, чтобы насытиться, или есть, чтобы наслаждаться?

- Определенно наслаждаться, но нельзя забывать и о том, чтобы наесться.

- Какие три продукта всегда есть в твоем холодильнике?

- Сыр, яйца и бобы (потому что они могут долго стоять).

- Готовить для тебя - это...

- Базовая потребность. Страсть - наслаждаться едой, приготовленной другими. Сама я готовлю, чтобы было вкусно, но по-настоящему предаюсь своей страсти в других местах.