Видео Особенный рОсолс от Лины Гайлумы, руководителя по персоналу TVNET GRUPA

В 2025 году портал Receptes.lv отмечает 20 чудесных лет вместе со своими читателями. Не только в повседневной работе, но и на кухне рядом с Receptes.lv трудятся замечательные коллеги TVNET GRUPA. И что может быть лучшим подарком, чем новый рецепт и увлекательная история? На кухне - Лина Гайлума, которая готовит салат, популярный во многих семьях, но в каждой - в своей интерпретации.
Лина, руководитель по персоналу TVNET GRUPA, - самый человечный человек. Ее веселый смех и всегда позитивный настрой наполняют коридоры офиса, но когда приходит время работы - шутки в сторону, энергия направляется на достижение целей.
Когда в день съемок я спросила Лину, как она готовит расолс, то получила ответ, что никаких расолсов, в ее доме это рОсолс. И на этом мы сошлись. Прежде чем готовить Просто невероятный росолс, давайте познакомимся с Линой через призму кухни.
- Есть, чтобы насытиться, или есть, чтобы наслаждаться?
- Определенно наслаждаться, но нельзя забывать и о том, чтобы наесться.
- Какие три продукта всегда есть в твоем холодильнике?
- Сыр, яйца и бобы (потому что они могут долго стоять).
- Готовить для тебя - это...
- Базовая потребность. Страсть - наслаждаться едой, приготовленной другими. Сама я готовлю, чтобы было вкусно, но по-настоящему предаюсь своей страсти в других местах.
- Если бы тебе пришлось всю жизнь есть одну и ту же пищу, что бы это было и почему?
- Росолс. Не знаю почему, может быть, потому что с росолсом никогда не ошибешься.
- Тебе не по вкусу...
- Все, что плавало или жило в воде.
Просто невероятный рОсолс
Ингредиенты (на 6-8 порций)
- отварной картофель - 5-6 шт.
- докторская колбаса - 300 г
- маринованные огурцы среднего размера - 5 шт.
- сваренные вкрутую яйца - 4 шт.
- 1 средняя банка консервированного горошка
- майонез
- горчица по вкусу
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Отварной картофель нарежьте кубиками.
- Кубиками такого же размера нарежьте колбасу. Добавьте к картофелю.
- Нарежьте маринованные огурцы.
- Вареные яйца нарезаются в последнюю очередь.
- К нарезанным продуктам добавьте консервированный горошек.
- Добавьте майонез, горчицу, соль и перец.
- Все тщательно перемешайте - и готово!
Приятного аппетита!
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