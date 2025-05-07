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Видео Особенный рОсолс от Лины Гайлумы, руководителя по персоналу TVNET GRUPA

Перевод: rus.tvnet.lv

В 2025 году портал Receptes.lv отмечает 20 чудесных лет вместе со своими читателями. Не только в повседневной работе, но и на кухне рядом с Receptes.lv трудятся замечательные коллеги TVNET GRUPA. И что может быть лучшим подарком, чем новый рецепт и увлекательная история? На кухне - Лина Гайлума, которая готовит салат, популярный во многих семьях, но в каждой - в своей интерпретации.

Лина, руководитель по персоналу TVNET GRUPA, - самый человечный человек. Ее веселый смех и всегда позитивный настрой наполняют коридоры офиса, но когда приходит время работы - шутки в сторону, энергия направляется на достижение целей.

Когда в день съемок я спросила Лину, как она готовит расолс, то получила ответ, что никаких расолсов, в ее доме это рОсолс. И на этом мы сошлись. Прежде чем готовить Просто невероятный росолс, давайте познакомимся с Линой через призму кухни.

- Есть, чтобы насытиться, или есть, чтобы наслаждаться?

- Определенно наслаждаться, но нельзя забывать и о том, чтобы наесться.

- Какие три продукта всегда есть в твоем холодильнике?

- Сыр, яйца и бобы (потому что они могут долго стоять).

- Готовить для тебя - это...

- Базовая потребность. Страсть - наслаждаться едой, приготовленной другими. Сама я готовлю, чтобы было вкусно, но по-настоящему предаюсь своей страсти в других местах.

- Если бы тебе пришлось всю жизнь есть одну и ту же пищу, что бы это было и почему?

- Росолс. Не знаю почему, может быть, потому что с росолсом никогда не ошибешься.

- Тебе не по вкусу...

- Все, что плавало или жило в воде.

Просто невероятный рОсолс

Просто невероятный рОсолс
Просто невероятный рОсолс Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Ингредиенты (на 6-8 порций)

  • отварной картофель - 5-6 шт.
  • докторская колбаса - 300 г
  • маринованные огурцы среднего размера - 5 шт.
  • сваренные вкрутую яйца - 4 шт.
  • 1 средняя банка консервированного горошка
  • майонез
  • горчица по вкусу
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварной картофель нарежьте кубиками.
  2. Кубиками такого же размера нарежьте колбасу. Добавьте к картофелю.
  3. Нарежьте маринованные огурцы.
  4. Вареные яйца нарезаются в последнюю очередь. 
  5. К нарезанным продуктам добавьте консервированный горошек.
  6. Добавьте майонез, горчицу, соль и перец.
  7. Все тщательно перемешайте - и готово!

Приятного аппетита!

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