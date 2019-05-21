Гагарина: "Мы ассоциируемся у них с серпом и молотом"

Популярная певица приняла участие в китайском шоу Singer. "Это топ азиатских шоу", - призналась она. В нем участвовали только профессионалы.

Полина объяснила, что нельзя сказать, что она ехала ради завоевания китайской аудитории. "Это вообще другой мир", - отметила девушка.

"Если мы здесь все за естественность... В Китае все артистичное. Они подкрашивают глаза, выделяют особенности внешности", - объяснила Гагарина.

Певицу китайцы спрашивали про репертуар, почему она приехала петь политические и военные песни, такие как "Кукушка".

Китайцы посчитали, что это песня о войне и она приехала их завоевать. На что артистка отвечала, что это не так.

"Это одна из самых популярных песен в моем исполнении. Разбуди меня, я спою "Кукушку"... Про "Катюшу" - я ее выбрала, так как вы ее знаете", - поясняла певица китайским журналистам.

Ее также спросили про "Million voices", которую она пела на "Евровидении".

"Им казалось, что Россия - завоеватели.

Мы ассоциируемся у них с серпом и молотом.

Китайская публика очень отрытая... Они фанатичны в своей любви. После каждого номера зал вставал, бесновался и кричал мое имя... ", - делится воспоминаниями Гагарина.

Она призналась, что иногда публика встречала и провожала ее очень тепло, но артистке давали лишь седьмое место за выступление. Хотя реакция зрителей, казалась совсем другой.

Но не все было так радужно в Китае. Полина рассказала про травму спины. Однажды очень устала, график был страшный и напряженный. Прямо с самолета она поехала на репетицию. Отрабатывали новый номер с поддержкой, где она сильно вспотела и ощутила резкую боль в спине. В первый момент Полина надеялась, что все пройдет. Но на следующий день ей стало только хуже. Она провела из последних сил еще одну репетицию и решила отказаться от дальнейшего участия, так как спину периодически "простреливало" и она испытывала страшную боль. Ей сделали "заморозку, натянули тейпы, корсет и дали Diclofenac.

Сейчас, когда она пересматривает свой номер, то вспоминает, что она выступала на лекарствах и адреналине. Полину просто выносили из зала, так как она не могла самостоятельно идти. Так больно ей было.

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Во время "Евровидения" она была очень напряжена и взволнована. Гагарина ждала политических провокаций и нервничала.

В интервью ее начали спрашивать про отношение к ЛГБТ, она призналась, что даже не поняла вопроса. Дело в том,что Полина тогда не знала этой аббревиатуры.

*ЛГБТ - аббревиатура для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).

Она призналась, что очень боялась политических вопросов, ведь именно тогда начался основной конфликт России и Украины. Но их не было.

"Я супераполитичный человек", - подчеркнула Полина.

О своем участии в конкурсах Гагарина не жалеет. Она рада тому, что они были в ее жизни и помогали постоянно расти как артисту.

"Это была жесть... Это все стоило того. Я еще не знаю, к чему это все меня приведет. Китай показал, что на мне пахать можно", - подчеркивает она.

Полина думала, что после успеха песни "Колыбельная" и популярности "Спектакль окончен" она хорошо известна публике и она получает большие гонорары, но "Евровидение" позволило ей достичь новых высот.

"До "Евровидения", я думала, что я - известная певица... Но после "Евровидения" - не выйти из дома, не погулять в парке. Теперь меня знает каждая собака", - признается она.