Гагарина: "Мы ассоциируемся у них с серпом и молотом"
Российская исполнительница Полина Гагарина стала героиней очередного выпуска передачи Ирины Шихман "А поговорить?". Девушка откровенно рассказала, что ей пришлось пережить на конкурсе в Китае и во время ее поездки на "Евровидение".
Популярная певица приняла участие в китайском шоу Singer. "Это топ азиатских шоу", - призналась она. В нем участвовали только профессионалы.
Полина объяснила, что нельзя сказать, что она ехала ради завоевания китайской аудитории. "Это вообще другой мир", - отметила девушка.
"Если мы здесь все за естественность... В Китае все артистичное. Они подкрашивают глаза, выделяют особенности внешности", - объяснила Гагарина.
Певицу китайцы спрашивали про репертуар, почему она приехала петь политические и военные песни, такие как "Кукушка".
Китайцы посчитали, что это песня о войне и она приехала их завоевать. На что артистка отвечала, что это не так.
"Это одна из самых популярных песен в моем исполнении. Разбуди меня, я спою "Кукушку"... Про "Катюшу" - я ее выбрала, так как вы ее знаете", - поясняла певица китайским журналистам.
Ее также спросили про "Million voices", которую она пела на "Евровидении".
"Им казалось, что Россия - завоеватели.
Мы ассоциируемся у них с серпом и молотом.
Китайская публика очень отрытая... Они фанатичны в своей любви. После каждого номера зал вставал, бесновался и кричал мое имя... ", - делится воспоминаниями Гагарина.
Она призналась, что иногда публика встречала и провожала ее очень тепло, но артистке давали лишь седьмое место за выступление. Хотя реакция зрителей, казалась совсем другой.
Но не все было так радужно в Китае. Полина рассказала про травму спины. Однажды очень устала, график был страшный и напряженный. Прямо с самолета она поехала на репетицию. Отрабатывали новый номер с поддержкой, где она сильно вспотела и ощутила резкую боль в спине. В первый момент Полина надеялась, что все пройдет. Но на следующий день ей стало только хуже. Она провела из последних сил еще одну репетицию и решила отказаться от дальнейшего участия, так как спину периодически "простреливало" и она испытывала страшную боль. Ей сделали "заморозку, натянули тейпы, корсет и дали Diclofenac.
Сейчас, когда она пересматривает свой номер, то вспоминает, что она выступала на лекарствах и адреналине. Полину просто выносили из зала, так как она не могла самостоятельно идти. Так больно ей было.
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Во время "Евровидения" она была очень напряжена и взволнована. Гагарина ждала политических провокаций и нервничала.
В интервью ее начали спрашивать про отношение к ЛГБТ, она призналась, что даже не поняла вопроса. Дело в том,что Полина тогда не знала этой аббревиатуры.
*ЛГБТ - аббревиатура для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).
Она призналась, что очень боялась политических вопросов, ведь именно тогда начался основной конфликт России и Украины. Но их не было.
"Я супераполитичный человек", - подчеркнула Полина.
О своем участии в конкурсах Гагарина не жалеет. Она рада тому, что они были в ее жизни и помогали постоянно расти как артисту.
"Это была жесть... Это все стоило того. Я еще не знаю, к чему это все меня приведет. Китай показал, что на мне пахать можно", - подчеркивает она.
Полина думала, что после успеха песни "Колыбельная" и популярности "Спектакль окончен" она хорошо известна публике и она получает большие гонорары, но "Евровидение" позволило ей достичь новых высот.
"До "Евровидения", я думала, что я - известная певица... Но после "Евровидения" - не выйти из дома, не погулять в парке. Теперь меня знает каждая собака", - признается она.
Полина Гагарина не просто певица, она еще и модель и актриса. В 2010 году она закончила Школу-студию МХАТ с красным дипломом. С 2018 года член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.