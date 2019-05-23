Чт, 23.05.2019
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Грузовик оказался на встречке. На месте ДТП погибли отец и дочь

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ФОТО: Кадр из видео

​На 97-м километре шоссе Рига - Эргли в среду, 22 мая, произошла страшная авария - грузовой автомобиль практически уничтожил легковушку Opel, в которой ехала семья. Отец и дочь погибли на месте ДТП, жизнь матери - на волоске, рассказали в передаче Degpunktā

ФОТО: Кадр из видео

Согласно данным передачи, у лесовоза Scania, который в момент аварии ехал без груза, лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление.

Одно мгновенье, и грузовик уже выехал на встречку. 

На помощь пришли местные, оперативно прибыли и спасательные службы, но все было тщетно - авария унесла жизнь двоих.

От полученных травм погиб водитель Opel и его несовершеннолетняя дочь. С множественными травмами спасатели вытащили 44-летнюю женщину, которая, скорее всего, является мамой погибшей девочки. 

ФОТО: Кадр из видео

Водитель Scania также был доставлен в больницу.

Следователи уже приступили к работе, предварительная версия совпадает с мнением очевидцев, что виною страшной трагедии стало лопнувшее колесо грузовика. 

Видео: Полный сюжет Degpunktā

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