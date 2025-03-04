США могут принять еще менее благоприятные для Украины решения, однако в данный момент не стоит драматизировать приостановку американской помощи как автоматический предвестник краха фронта, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Раймонд Граубе, комментируя решение США приостановить и пересмотреть военную поддержку Украине.
Бывший командующий НВС: не стоит драматизировать прекращение помощи США
Американская военная помощь Украине имеет крайне важное значение, так как есть вещи, которые Европе в краткосрочной перспективе, то есть в ходе весенне-летней кампании, заменить либо сложно, либо вовсе невозможно, отметил эксперт.
Некоторые возможности Европа сможет компенсировать, но это не касается космических технологий или ракет дальнего действия.
"На мой взгляд, самое худшее может быть еще впереди. В данный момент приостановка помощи может оказывать влияние в течение нескольких месяцев, но немедленные последствия может вызвать возможное отключение системы спутникового интернета Starlink, поскольку именно на ее использовании базируются украинские дроны, а сейчас идет война дронов", - подчеркнул Граубе.
По его словам, нельзя исключать, что, используя все более жесткие механизмы давления, президент США Дональд Трамп попытается вынудить Украину сесть за стол переговоров и примет решение об отключении Starlink.
"К этому сценарию нужно готовиться уже сегодня", - предостерег Граубе.
Еще одним неблагоприятным для Украины фактором стало бы прекращение американской поддержки в области разведки и системы раннего предупреждения.
Украинская система обороны в значительной степени зависит от Starlink и американской разведки, отметил эксперт. Отсутствие этих элементов было бы сложно компенсировать, и заменить их немедленно невозможно. Кроме того, это крайне сложный процесс.
Граубе воздержался от прогнозов о том, какие изменения могут произойти на фронте в случае приостановки помощи в этих сферах, поскольку не располагает достаточной технической информацией.
На вопрос о том, смогут ли другие западные страны компенсировать поставки вооружения от США, Граубе ответил, что Европа предусмотрела и продолжит выделять средства для Украины, однако важно понять, у кого и какие системы вооружений будут закупаться на эти деньги.
"Настоящие запасы вооружений сосредоточены в США. Если американское оружие будет доступно за европейские деньги, ситуация не станет критической сразу же", - подчеркнул он.
Граубе также напомнил, что решение Трампа принято в преддверии весенне-летней кампании. Многие эксперты уже отмечали, что Россия накапливает силы и перегруппировывает войска к этому периоду, поскольку погодные условия становятся более благоприятными для ведения боевых действий.
"Если у тебя нет высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны, то ведение войны откатывается назад на несколько лет", - отметил Граубе.
Вместе с тем эксперт призвал не драматизировать ситуацию и не воспринимать приостановку американской помощи как предвестник краха фронта. "Не стоит анализировать это в апокалиптических категориях. Будет сложно, но это не означает, что фронт рухнет", - заключил он.
Как сообщалось ранее, Трамп в понедельник приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев с целью принуждения к мирным переговорам с Россией, сообщил представитель Белого дома.
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