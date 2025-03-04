Бывший командующий НВС: не стоит драматизировать прекращение помощи США

Граубе воздержался от прогнозов о том, какие изменения могут произойти на фронте в случае приостановки помощи в этих сферах, поскольку не располагает достаточной технической информацией.

На вопрос о том, смогут ли другие западные страны компенсировать поставки вооружения от США, Граубе ответил, что Европа предусмотрела и продолжит выделять средства для Украины, однако важно понять, у кого и какие системы вооружений будут закупаться на эти деньги.

"Настоящие запасы вооружений сосредоточены в США. Если американское оружие будет доступно за европейские деньги, ситуация не станет критической сразу же", - подчеркнул он.

Граубе также напомнил, что решение Трампа принято в преддверии весенне-летней кампании. Многие эксперты уже отмечали, что Россия накапливает силы и перегруппировывает войска к этому периоду, поскольку погодные условия становятся более благоприятными для ведения боевых действий.

"Если у тебя нет высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны, то ведение войны откатывается назад на несколько лет", - отметил Граубе.

Вместе с тем эксперт призвал не драматизировать ситуацию и не воспринимать приостановку американской помощи как предвестник краха фронта. "Не стоит анализировать это в апокалиптических категориях. Будет сложно, но это не означает, что фронт рухнет", - заключил он.

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Как сообщалось ранее, Трамп в понедельник приостановил военную помощь Украине, значительно усилив давление на Киев с целью принуждения к мирным переговорам с Россией, сообщил представитель Белого дома.

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