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Украина подтвердила готовность подписать соглашение о полезных ископаемых (1)

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Шахта в Украине
Шахта в Украине Фото: EPA/Scanpix

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 4 марта, заверил, что Киев готов подписать соглашение с США по минеральным ресурсам, но в то же время подчеркнул, что его стране необходимы гарантии безопасности как со стороны США, так и со стороны Европы.

"Мы благодарны американцам, американскому народу, мы готовы подписать соглашение, которое было подготовлено, то есть создать инвестиционный фонд, чтобы начать работать с США на абсолютно прагматичной экономической основе. Это соглашение одобрено украинским правительством, и мы готовы в любой момент начать это сотрудничество с Соединенными Штатами, подписав это соглашение, и дальше развивать наше экономическое сотрудничество", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции.

Он отметил, что и США, и Украина публично выразили готовность подписать соглашение и сейчас Украина ожидает реакции США на дипломатическом уровне.

"Это наша общая позиция - и президента Украины, и правительства Украины, и парламента Украины - что это соглашение с США должно быть подписано, мы готовы. Мы готовы общаться, готовы обсуждать, ехать и подписывать. Теперь мы ждем обратной связи. Публично мы имеем эту обратную связь, эти позитивные сигналы. Теперь мы ждем конкретных договоренностей на дипломатическом уровне", - пояснил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что соглашение "будет определенным элементом экономического роста для Украины, будет определенным элементом защиты для Украины со стороны США".

Конечно, мы просим конкретных гарантий безопасности от США, Европы и стран "Большой семерки". Это имеет экзистенциальное значение не только для Украины, но и для ЕС", - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что работа над документами о создании фонда еще не началась. По его словам, будет создана специальная группа с соответствующими директивами, привлечены международные юридические консультанты, а международный договор будет представлен на ратификацию в украинский парламент.

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