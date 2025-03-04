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Европа представила оборонный план стоимостью 800 миллиардов евро

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Военный самолет НАТО
Военный самолет НАТО Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник, 4 марта, представила план, который позволит странам Евросоюза вложить около 800 млрд евро в нужды европейской обороны и оказание немедленной военной помощи Украине после приостановки поддержки со стороны Вашингтона.

"Сейчас - момент Европы, и мы готовы действовать", - заявила Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе. По ее словам, инициатива ReArm Europe может мобилизовать почти 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы.

Она предложила приостановить строгие бюджетные правила, чтобы позволить странам ЕС увеличить расходы на оборону.

"Это даст государствам-членам возможность значительно нарастить оборонные расходы без запуска процедуры чрезмерного бюджетного дефицита", - отметила глава ЕК, имея в виду механизм, который обязывает правительства сокращать уровень дефицита, если он превышает установленные нормы.

"Мы живем в наиболее серьезное и опасное время. Это эпоха гонки вооружений, и Европа готова существенно увеличить свои оборонные расходы", -подчеркнула фон дер Ляйен.

Выделенные средства будут направлены на поддержку Украины, а также позволят "взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность", добавила она.

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