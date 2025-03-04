СМИ: европейские страны обсуждают конфискацию 200 млрд евро российских активов

Франция и Германия, которые долгое время выступали против полной конфискации активов России, находящихся в Европейском Союзе (ЕС), совместно с Великобританией и другими странами обсуждают возможные варианты их использования.

Французские официальные лица рассматривали предложение европейских стран о конфискации этих активов в случае, если Москва в будущем нарушит соглашение о перемирии в Украине, сообщили три источника.

Сторонники этой идеи считают, что привязка замороженных активов к соблюдению Россией потенциального мирного соглашения - это способ оказать давление на Москву и предоставить гарантии Украине.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны G7 заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов евро, большая часть которых - около 190 миллиардов евро - хранится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear, а меньшие суммы - во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доходы от этих активов - в основном наличные средства и государственные облигации - используются для погашения кредитов G7 на сумму 50 миллиардов долларов, предоставленных Украине, но сами базовые активы остаются нетронутыми.

Два источника, знакомые с французским предложением, сообщили, что оно было положительно воспринято европейскими союзниками, однако до окончательного соглашения еще далеко.

Сторонники конфискации активов получили дополнительные аргументы после того, как администрация Трампа пригрозила сократить военную помощь Украине.

В понедельник, 4 марта, Белый дом объявил о приостановке военной помощи США Украине.

"Все больше стран готовы рассматривать конфискацию активов как инструмент давления на Россию", - заявил источник издания.

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