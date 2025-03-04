Неотложная помощь в Восточной больнице будет разделена на два потока

В январе и феврале этого года неотложную помощь в NMPUK получили 11 486 пациентов, что на 491 пациента или 5,3% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

Кроме того, по собственной инициативе за помощью в больницу обратились 5441 пациент, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Все чаще в NMPUK Восточной больницы обращаются не только жители Риги или пригорода, но и жители удаленных регионов Латвии.

В прошлом году помощь в NMPUK была оказана почти 92 000 пациентам, что стало рекордным увеличением за всю историю больницы - на 8960 пациентов или 10,8% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году из всех пациентов, получивших помощь в NMPUK, лишь 38% потребовалась госпитализация, остальные могли продолжить лечение амбулаторно – под наблюдением семейного врача.

Также продолжает расти число людей, обращающихся в NMPUK, которым требуется только консультация дежурного врача. Хотя каждому, кто обращается в NMPUK, в Восточной больнице оказывается медицинская помощь и даются рекомендации по дальнейшему лечению в домашних условиях, данной группе пациентов следует учитывать более длительное время ожидания.

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