Со вторника, 4 марта, в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) прием неотложных пациентов будет организован в двух потоках, сообщили агентству LETA в больнице.
Неотложная помощь в Восточной больнице будет разделена на два потока
Пациентов с острыми проблемами со здоровьем будут принимать в новом Многофункциональном корпусе Клиники неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK) через вход C3, в то время как пациенты с различными травмами будут поступать в NMPUK, как и раньше, через вход C1.
Как сообщили агентству LETA в больнице, изменения введены из-за постоянно растущей нагрузки на NMPUK. В RAKUS подчеркивают, что в "часы пик" в NMPUK поступает до 40 пациентов в час, из которых в среднем каждый четвертый находится в критическом для жизни состоянии.
Наиболее важным фактором в NMPUK является тяжесть текущего состояния пациента, а не способ, которым он попал в медицинское учреждение. Приоритет отдается случаям, когда жизнь человека находится под угрозой, получена опасная для жизни травма, зафиксировано острое состояние с высоким риском осложнений или необратимыми последствиями, например, риском инвалидности.
По словам представителей RAKUS, нагрузка на NMPUK продолжает неуклонно расти. Все больше людей решают самостоятельно обращаться за неотложной помощью в случаях получения различных травм, а также при возникновении острых проблем со здоровьем.
В январе и феврале этого года неотложную помощь в NMPUK получили 11 486 пациентов, что на 491 пациента или 5,3% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Кроме того, по собственной инициативе за помощью в больницу обратились 5441 пациент, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Все чаще в NMPUK Восточной больницы обращаются не только жители Риги или пригорода, но и жители удаленных регионов Латвии.
В прошлом году помощь в NMPUK была оказана почти 92 000 пациентам, что стало рекордным увеличением за всю историю больницы - на 8960 пациентов или 10,8% больше, чем в 2023 году.
В прошлом году из всех пациентов, получивших помощь в NMPUK, лишь 38% потребовалась госпитализация, остальные могли продолжить лечение амбулаторно – под наблюдением семейного врача.
Также продолжает расти число людей, обращающихся в NMPUK, которым требуется только консультация дежурного врача. Хотя каждому, кто обращается в NMPUK, в Восточной больнице оказывается медицинская помощь и даются рекомендации по дальнейшему лечению в домашних условиях, данной группе пациентов следует учитывать более длительное время ожидания.
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