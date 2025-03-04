PMLP: менее половины граждан РФ подали заявки на статус жителя ЕС

Майра Розе отметила, что из четырех тысяч потенциальных заявителей заявки подали лишь 1,5 тысячи. Но многие люди в этой группы - пожилые люди, для которых предусмотрены послабления - освобождение от экзамена.

Глава PMLP поделилась, что на данный момент выдано 79 предписания на выезд. Однако некоторые граждане РФ находят временные решения, оформляя временный вид на жительство, чтобы за это время уладить юридические вопросы, включая сдачу экзамена по латышскому языку.

Майра Розе отметила тенденцию, что после начала полномасштабной войны России против Украины многие граждане РФ стали интересоваться возможностью получить статус гражданина или вернуть статус негражданина. Но автоматически это сделать невозможно пояснила Розе.

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