Многим не нравится риторика президента США Дональда Трампа, но он не обязан нам угождать, поэтому Европа должна стать независимой, считает генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации, политолог Сигита Струберга.
Политолог: Трамп не обязан нам угождать
Комментируя информацию о приостановке военной помощи США Украине, Струберга подчеркнула, что важно следить за формулировками, поскольку сам Трамп и другие американские деятели ничего не говорили о приостановке всей помощи Украине, поэтому необходимо внимательно слушать, не паниковать и не бить необоснованную тревогу.
Политолог отмечает, что Трамп ограничит помощь Украине, но при этом нужно понимать, что последствия такого решения не будут быстрыми. Конечно, есть некоторые системы, нехватка которых вызовет проблемы, например, ракеты Patriot, которые производятся только в США.
Не секрет также, что Трамп хочет, чтобы Европа больше участвовала в укреплении своей обороны, и у Европы сейчас есть возможность начать активно действовать, поддерживая Украину и укрепляя свой военный потенциал, сказала Струберга, добавив, что Европа может поддержать Украину военными приобретениями, в том числе у США, но параллельно укрепляя свое военное производство, которое до сих пор активно не велось.
Она подчеркивает, что за последние три года европейская военная промышленность слышала много формул и обещаний, но реальных контрактов на закупку у местных производителей оказалось гораздо меньше, поэтому сейчас самое время заключать прямые контракты с местными производителями, так как это принесет Европе большую долгосрочную выгоду.
Струберга уверена, что всем членам НАТО будет нелегко увеличить военные расходы, поскольку политикам приходится реагировать на внутренние проблемы, и не все общество понимает вопросы безопасности и российскую угрозу в равной степени для стран Балтии и Польши, но если Европа хочет сохранить сотрудничество с США и укрепить свою безопасность, то военное финансирование придется увеличить.
Комментируя американо-европейские отношения, Струберга отметила, что политика Трампа уже оказала влияние на американо-европейские отношения, но необходимо четко понимать, что США были и останутся стратегическим партнером Европы.
Она выразила мнение, что стратегические партнеры не обязаны во всем соглашаться, но должны работать над поиском точек соприкосновения и снижением зависимости Европы от США, поскольку это является исключительно обязанностью Европы.
Струберга также предполагает, что дипломатические усилия между США и Украиной по улучшению ситуации после спора в Белом доме будут носить закрытый характер, поскольку в настоящее время не похоже, что президент Украины Владимир Зеленский принесет публичные извинения.
По словам официального представителя Белого дома, в понедельник, 3 марта, Трамп приостановил военную помощь Украине, резко усилив давление на Киев, чтобы тот согласился на мирные переговоры с Россией.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!