Политолог: Трамп не обязан нам угождать

Комментируя информацию о приостановке военной помощи США Украине, Струберга подчеркнула, что важно следить за формулировками, поскольку сам Трамп и другие американские деятели ничего не говорили о приостановке всей помощи Украине, поэтому необходимо внимательно слушать, не паниковать и не бить необоснованную тревогу.

Политолог отмечает, что Трамп ограничит помощь Украине, но при этом нужно понимать, что последствия такого решения не будут быстрыми. Конечно, есть некоторые системы, нехватка которых вызовет проблемы, например, ракеты Patriot, которые производятся только в США.

Не секрет также, что Трамп хочет, чтобы Европа больше участвовала в укреплении своей обороны, и у Европы сейчас есть возможность начать активно действовать, поддерживая Украину и укрепляя свой военный потенциал, сказала Струберга, добавив, что Европа может поддержать Украину военными приобретениями, в том числе у США, но параллельно укрепляя свое военное производство, которое до сих пор активно не велось.