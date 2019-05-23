Чт, 23.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

К чему может привести невнимательность за рулем: мать на секунду отвлеклась на ребенка

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Машина врезалась в дерево.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг около четырех часов в эстонском уезде Вильяндимаа автомобиль Ford врезался в дерево. В автомобиле, помимо водителя, были еще двое детей, сообщает Rus.Postimees.

По предварительным данным, 24-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Ford и врезалась в дерево. Причиной стало то, что она отвлеклась - начала забирать что-то у ребенка.

Медики скорой помощи осмотрели сидевшую за рулем женщину и двух детей на месте. К счастью, травм у них не обнаружено. 

Полиция напоминает всем водителям, что во время езды нельзя отвлекаться на другие занятия. 

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