Беременность и витамины: что необходимо будущей маме, чтобы родить здорового малыша

"Многие современные гинекологи не рекомендуют будущим мамам принимать мультивитаминные комплексы на ранних сроках беременности (до 12-14 недель), советуя отдавать предпочтение только фолиевой кислоте и здоровому питанию. Комплексы витаминов необходимы женщинам, страдающим низким весом, голодающим, не имеющим нормального сбалансированного рациона (например вегетарианкам), перенесшим серьезные заболевания с потерей веса и энергии", - отмечает врач-исследователь из Канады, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель International Academy of Healthy Life Елена Березовская.

"Сбалансированная диета - лучший способ получать необходимые пищевые вещества,

и если бы у нас в Латвии осенне-зимний период не был бы столь долгим, что значительно снижает доступность своих овощей и фруктов, тогда можно было бы обойтись без дополнительных искусственных витаминов",

- считает, в свою очередь, латвийский гинеколог-эндокринолог, специалист по бесплодию Эва Баркане.

Какие же витамины, микроэлементы и минеральные вещества нужны беременной женщине?

Витамин A - необходим для развития органов зрения, создания клеток слизистой и кожи, для роста костей и зубов, поддерживает иммунную систему. Через пищевые продукты женщина, питающаяся разнообразно и сбалансированно, получает достаточное количество натуральных форм витамина А.

Витамин D - помогает усваиваться кальцию и фосфору, способствует развитию костей и зубов. До сих пор ведутся споры о том, какой должна быть его суточная доза.

Большинство рекомендаций гласят, что беременная женщина должна принимать столько же витамина D, сколько и небеременная - до 15 мкг.

Витами E - способствует образованию красных тел, развитию мышц. Современные диетологи рекомендуют суточную дозу витамина Е, не превышающую 15 мг, а такое количество женщина обычно получает с обычной пищей.

Витамин C - сильный антиоксидант, защищает клетки от гибели, способствует развитию иммунной системы, помогает усваиваться железу. Считается, что беременной необходимо 85 мг витамина С в сутки. Но при сбалансированном питании женщина получает его в достаточном количестве.

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Тиамин/B1- увеличивает уровень энергии клеток, участвует в регуляции нервной системы и в процессах обмена веществ. Обычный человек получает достаточно этого витамина с пищей, особенно с овощами и фруктами.

Рибофлавин/B2 - поддерживает энергию, хорошее зрение и здоровую кожу. Рибофлавин содержится в куриных яйцах, молоке, твороге, сыре, печени и почках. Идеальные источники витамина В2 также рыба, зеленый горошек, гречка, овсянка, дрожжи и многое другое. Так что нет необходимости в дополнительном его приеме.

Ниацин/B3 - обеспечивает процесс обмена жиров, углеводов и белков, участвует в процессе создания холестерина, необходим для нормальной деятельности нервной системы. В том или ином количестве этот витамин содержится в зерновых, бобовых, грибах, орехах, овощах, фруктах и зелени, то есть практически во всех продуктах питания.