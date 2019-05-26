Беременность и витамины: что необходимо будущей маме, чтобы родить здорового малыша
Русский TVNET обобщил мнение специалистов из Латвии и других стран, которые сходятся в главном: при правильном и сбалансированном питании и здоровом образе жизни беременной женщине дополнительно необходим лишь один, но очень выжный элемент.
"Многие современные гинекологи не рекомендуют будущим мамам принимать мультивитаминные комплексы на ранних сроках беременности (до 12-14 недель), советуя отдавать предпочтение только фолиевой кислоте и здоровому питанию. Комплексы витаминов необходимы женщинам, страдающим низким весом, голодающим, не имеющим нормального сбалансированного рациона (например вегетарианкам), перенесшим серьезные заболевания с потерей веса и энергии", - отмечает врач-исследователь из Канады, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель International Academy of Healthy Life Елена Березовская.
"Сбалансированная диета - лучший способ получать необходимые пищевые вещества,
и если бы у нас в Латвии осенне-зимний период не был бы столь долгим, что значительно снижает доступность своих овощей и фруктов, тогда можно было бы обойтись без дополнительных искусственных витаминов",
- считает, в свою очередь, латвийский гинеколог-эндокринолог, специалист по бесплодию Эва Баркане.
Какие же витамины, микроэлементы и минеральные вещества нужны беременной женщине?
Витамин A - необходим для развития органов зрения, создания клеток слизистой и кожи, для роста костей и зубов, поддерживает иммунную систему. Через пищевые продукты женщина, питающаяся разнообразно и сбалансированно, получает достаточное количество натуральных форм витамина А.
Витамин D - помогает усваиваться кальцию и фосфору, способствует развитию костей и зубов. До сих пор ведутся споры о том, какой должна быть его суточная доза.
Большинство рекомендаций гласят, что беременная женщина должна принимать столько же витамина D, сколько и небеременная - до 15 мкг.
Витами E - способствует образованию красных тел, развитию мышц. Современные диетологи рекомендуют суточную дозу витамина Е, не превышающую 15 мг, а такое количество женщина обычно получает с обычной пищей.
Витамин C - сильный антиоксидант, защищает клетки от гибели, способствует развитию иммунной системы, помогает усваиваться железу. Считается, что беременной необходимо 85 мг витамина С в сутки. Но при сбалансированном питании женщина получает его в достаточном количестве.
Тиамин/B1- увеличивает уровень энергии клеток, участвует в регуляции нервной системы и в процессах обмена веществ. Обычный человек получает достаточно этого витамина с пищей, особенно с овощами и фруктами.
Рибофлавин/B2 - поддерживает энергию, хорошее зрение и здоровую кожу. Рибофлавин содержится в куриных яйцах, молоке, твороге, сыре, печени и почках. Идеальные источники витамина В2 также рыба, зеленый горошек, гречка, овсянка, дрожжи и многое другое. Так что нет необходимости в дополнительном его приеме.
Ниацин/B3 - обеспечивает процесс обмена жиров, углеводов и белков, участвует в процессе создания холестерина, необходим для нормальной деятельности нервной системы. В том или ином количестве этот витамин содержится в зерновых, бобовых, грибах, орехах, овощах, фруктах и зелени, то есть практически во всех продуктах питания.
Пиридоксин/B6 - снижает тошноту в первом триместре беременности, необходим для развития мозга плода, способствует созданию красных тел. Очень редко в организме бывает в дефиците самостоятельно -
обычно его недостаток фиксируют в случаях недоедания и голодания, поэтому говорится о нехватке сразу многих витаминов, минералов и питательных веществ.
Дополнительный же прием витамина В6 рекомендован женщинам с многоплодной беременностью.
Цианокобаламин/B12 - участвует в создании крови, в обмене аминокислот и нуклеиновой кислоты, стимулирует деятельность печени и нервной системы. Вместе с фолиевой кислотой особенно важен для развития нервной системы плода. Дополнительно не нужен женщинам, диета которых разнообразна и содержит мясные продукты.
Считается, что в течение всей беременности плод потребляет около 50 мг витамина В12, в то время как запас его в организме женщины составляет больше 1000 мг. Женщины, страдающие из-за нехватки пищи, а также веганы должны принимать этот витамин дополнительно.
Магний - снижает вероятность выкидыша и риск замершей беременности, а также вероятность судорог.
Больше всего магния в тыквенных семечках. Кроме того, он содержится в гречке, пшеничных отрубях, морской капусте, подсолнечных семечках, миндале, лососе, коричневом рисе и других продуктах.
Кальций - способствует росту крепких костей и зубов, снижает образование тромбов, риск преждевременных родов, а также высокого давления и судорог. Всем известно, что главный источник кальция - молочные продукты.
Железо - участвует в образовании гемоглобина в крови, снижает вероятность преждевременных родов. Содержится в мясе (чем темнее мясо, тем больше в нем железа), субпродуктах, птице, рыбе, а также в бобовых, шпинате, яблоках, злаковых, орехах, сухофруктах.
Цинк - отвечает за нормализацию уровня сахара в крови, участвует в выработке инсулина, ускоряет регенерацию тканей, а также играет важную роль в работе органов зрения.
Содержание цинка в женском организме влияет на рост плода и вес младенцев при рождении, а его недостаток может привести к ослаблению иммунитета и повышению уровня заболеваемости.
Этим микроэлементом богаты молочные продукты, говядина, зерна злаковых, морковь и отруби.
Что такое фолиевая кислота?
Фолиевая кислота (витамин Вс, или витамин В9) принадлежит к витаминам группы В. Ее значение для беременных женщин невозможно переоценить, так как метаболиты фолиевой кислоты принимают участие в синтезе ДНК. Фолиевая кислота необходима для роста и развития кровеносной и иммунной систем и защищает плод от развития некоторых врожденных аномалий, объясняет Эва Баркане.
Сколько фолиевой кислоты необходимо принимать?
Для любого человека рекомендуемая доза фолиевой кислоты - 400 микрограммов в день. За месяц до наступления беременности и весь период беременности рекомендуемая доза фолиевой кислоты - 800 микрограммов в день.
Специалисты уверены, что невозможно получить необходимую дозу этого витамина даже в результате самого правильного питания.
Поэтому будущим мамам рекомендуется употреблять либо фолиевую кислоту в таблетках, либо в комплексе витаминов для беременных.
В Латвии доступны комплексы мультивитаминов, содержащие 800 микрограммов фолиевой кислоты, поэтому перед тем, как выбрать необходимый вам комплекс, проконсультируйтесь с врачом.
В каких случаях дозу фолиевой кислоты нужно увеличить?
Если в предыдущей беременности был установлен дефект нервной трубки у плода, то в следующей беременности дозу фолиевой кислоты следует увеличить во много раз.
Больше фолиевой кислоты необходимо также будущим мамам близнецов, женщинам, предрасположенным к полноте, а также тем, кто принимает медикаменты, которые могут выводить из организма нужные нам витамины.
Увеличить дозу витамина также следует женщинам с сахарным диабетом и тем, кто не переносит глютен. Дозу фолиевой кислоты устанавливает врач.
Каковы симптомы нехватки фолиевой кислоты?
Нехватка фолатов выражается так же, как и нехватка железа: усталость, слабость, бессилие, могут появиться головные боли, может покалывать сердце. Страдает и пищеварительная система, что проявляется в поносе, резком похудении, снижении аппетита.
Симптомы нехватки фолиевой килсоты схожи с симптомами, например, простуды. Поэтому,
планируя беременность, оговорите с врачом ваше состояние - возможно, вам придется сдать кровь на уровень фолиевой кислоты, чтобы вовремя констатировать ее дефицит и начать прием витаминов.
- Решаясь на прием каких-либо витаминов, необходимо понимать, что в более высоких дозах многие из них используются как лекарства при ряде заболеваний, поэтому должны назначаться строго по показаниям, так как имеют побочные эффекты, которые могут негативно отразиться на состоянии беременной женщины.
Итак, не будем отрицать то, что витамины важны для здоровья матери и будущего ребенка, но
при разнообразном и полноценном питании женщина получает необходимую дозу практически всех витаминов и в их дополнительном приеме чаще всего не нуждается.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.