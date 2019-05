Австрийские СМИ обвинили Кудрявцеву в эскорте и отставке вице-канцлера

View this post on Instagram

Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде 😡