Австрийские СМИ обвинили Кудрявцеву в эскорте и отставке вице-канцлера

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на днях стала героиней австрийского издания Österreich Zeitung, которое выпустило материал, где говорилось о скандальном уходе с поста вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который якобы заключил тайную сделку с племянницей российского олигарха, пообещав ей доступ к государственным контрактам.
48-летняя телезвезда на своей странице в Instagram разместила фотографии австрийских газет с заголовками "Актриса или проститутка".
Везде были фотографии Леры и предположения, о якобы ее причастности к отставке вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
В материале также говорится о предполагаемой встрече Штрахе с "проституткой", услуги которой стоили 600 тысяч евро.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет. Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала возмущенная Лера.
Николай Басков не смог не прокомментировать публикацию Кудрявцевой: "Вот это уровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят".
Другие звезды российского шоу-бизнеса также посмеялись над публикацией и отметили, что это "круто", что у Кудрявцевой есть "такое влияние".
Но сама артистка в гневе и собирается подавать на СМИ в международный суд.
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Really ???? Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии . Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно . Оказывается нет . Одна из газет#Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал . Ну что же , будем разбираться в международном суде 😡