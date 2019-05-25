Австрийские СМИ обвинили Кудрявцеву в эскорте и отставке вице-канцлера

48-летняя телезвезда на своей странице в Instagram разместила фотографии австрийских газет с заголовками "Актриса или проститутка".

Везде были фотографии Леры и предположения, о якобы ее причастности к отставке вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

В материале также говорится о предполагаемой встрече Штрахе с "проституткой", услуги которой стоили 600 тысяч евро.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается нет. Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала возмущенная Лера.

Николай Басков не смог не прокомментировать публикацию Кудрявцевой: "Вот это уровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят".

Другие звезды российского шоу-бизнеса также посмеялись над публикацией и отметили, что это "круто", что у Кудрявцевой есть "такое влияние".