Огненно-рыжая девушка из Латвии поборется за титул самой красивой в мире

Финал конкурса будет вести супермодель и бизнес-леди Анна Гомонова из Украины. Имена ее партнеров по ведению церемонии будут объявлены в начале июля.

Постановщик шоу - талантливая танцовщица, хореограф, фитнес-модель, владелица студии Gemstone Лига Мария Баришока.

За титул самой красивой девушки в мире в возрастной категории от 15 до 29 лет (включительно) от Латвии поборется харизматичная студентка - будущий психолог Диана Кудряшова.

ФОТО: пресс-фото

"Моя повседневная жизнь очень насыщенная и разнообразная. В среднем два-три часа в день я посвящаю спорту. Очень люблю читать. Совершенствую и развиваю свою практику коучинга. И всегда стараюсь найти время для близких и любимых людей", - говорит Диана.

Рыжеволосая красавица уверена, что

основа всего прекрасного - любовь, а также принятие себя и окружающего мира. "Внутренняя красота - самая важная черта человека",

- отмечает представительница Латвии, которая стартует в конкурсе, уже имея титул Ms. Elite Beauty Queen Globe International 2019.

По ее мнению, сильная девушка - определенно женственная, которая всегда выступает за мир и добро. Которая одним нежным взглядом способна вдохновить мужчину на большие дела и способна мотивировать других своей позитивной энергией и добрым сердцем.

Заявку на участие в конкурсе Диана подала по очень простой причине. "Еще с детства я мечтала принять участие в конкурсе красоты и, конечно же, победить! Подала заявку и только потом поняла, во что ввязалась решил подать заявление, но только тогда я понял, что я делаю, но... я очень счастлива".

Яркая девушка не боится неудач.

"Я не отношусь к неудаче как к какой-то трагедии. В первую очередь это опыт, чтобы учиться и развиваться. Почему бы не попробовать?!"

- рассуждает Кудряшова.

На вопрос: "Если бы вы могли дать маленькому ребенку лишь один совет за всю его жизнь, что бы вы ему сказали?" - Диана ответила так: "Никогда не верь, если кто-то скажет тебе, что ты не можешь это сделать!

Ты прекрасен, потому что такого ребенка, как ты, никогда не было и не будет. Ты уникален, и только в твоих силах достичь абсолютно всего".