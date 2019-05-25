Огненно-рыжая девушка из Латвии поборется за титул самой красивой в мире
С 28 июля по 2 августа в Латвии соберется рекордное число самых красивых женщин планеты - 40! Вместе с участницами престижного конкурса красоты Ms. & Mrs. Elite Beauty Queen 2019 в нашу страну прибудут около 200 представителей иностранных делегаций.
Финал конкурса будет вести супермодель и бизнес-леди Анна Гомонова из Украины. Имена ее партнеров по ведению церемонии будут объявлены в начале июля.
Постановщик шоу - талантливая танцовщица, хореограф, фитнес-модель, владелица студии Gemstone Лига Мария Баришока.
За титул самой красивой девушки в мире в возрастной категории от 15 до 29 лет (включительно) от Латвии поборется харизматичная студентка - будущий психолог Диана Кудряшова.
"Моя повседневная жизнь очень насыщенная и разнообразная. В среднем два-три часа в день я посвящаю спорту. Очень люблю читать. Совершенствую и развиваю свою практику коучинга. И всегда стараюсь найти время для близких и любимых людей", - говорит Диана.
Рыжеволосая красавица уверена, что
основа всего прекрасного - любовь, а также принятие себя и окружающего мира. "Внутренняя красота - самая важная черта человека",
- отмечает представительница Латвии, которая стартует в конкурсе, уже имея титул Ms. Elite Beauty Queen Globe International 2019.
По ее мнению, сильная девушка - определенно женственная, которая всегда выступает за мир и добро. Которая одним нежным взглядом способна вдохновить мужчину на большие дела и способна мотивировать других своей позитивной энергией и добрым сердцем.
Заявку на участие в конкурсе Диана подала по очень простой причине. "Еще с детства я мечтала принять участие в конкурсе красоты и, конечно же, победить! Подала заявку и только потом поняла, во что ввязалась решил подать заявление, но только тогда я понял, что я делаю, но... я очень счастлива".
Яркая девушка не боится неудач.
"Я не отношусь к неудаче как к какой-то трагедии. В первую очередь это опыт, чтобы учиться и развиваться. Почему бы не попробовать?!"
- рассуждает Кудряшова.
На вопрос: "Если бы вы могли дать маленькому ребенку лишь один совет за всю его жизнь, что бы вы ему сказали?" - Диана ответила так: "Никогда не верь, если кто-то скажет тебе, что ты не можешь это сделать!
Ты прекрасен, потому что такого ребенка, как ты, никогда не было и не будет. Ты уникален, и только в твоих силах достичь абсолютно всего".
Счастливые моменты девушка старается находить на каждом шагу. "Если у меня есть право выбора, я предпочитаю быть счастливой здесь и сейчас. Только настоящее реально и правдиво, поэтому к нему всегда следует относиться позитивно и оценивать соответствующе", - уверена красавица.