Европарламент нового созыва начнет работу 2 июля

Европейский парламент нового созыва приступит к работе 2 июля, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Сигне Знотиня-Знота.
В свою очередь полномочия еврокомиссара у Валдиса Домбровскиса ("Новое Единство") закончатся в октябре этого года, а это означает, что в случае избрания после начала работы Европарламента нового созыва ему придется решать, в какой должности продолжить работу.
Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), по одному - "Для развития/За!" и Русский союз Латвии (РСЛ).
Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).
Официальные результаты выборов будут объявлены в полночь.