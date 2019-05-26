Неофициальная информация: победили "Новое Единство", "Согласие" и Нацблок

В настоящее время не подсчитана малая часть голосов - с участков в других странах и присланных по почте.

За "Согласие" проголосовали почти 17,5% избирателей, за национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - около 16,4% избирателей.

За объединение "Для развития/За!" свои голоса отдали 12,4% избирателей, за Русский союз Латвии - около 6,3%.

Соответственно "Новое Единство, "Согласие" и ВЛ-ТБ/ДННЛ могут получить по два мандата в Европарламенте, а "Для развития/За!" и РСЛ - по одному.

Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).

Союз "зеленых" и крестьян набрал 5,34% голосов избирателей, но может не получить мандат в Европарламенте.

Почти 5% голосов набрали Латвийское объединение регионов и Новая консервативная партия.

На предыдущих выборах Европарламента в 2014 году партия "Единство" получила 46,19% голосов. За ВЛ-ТБ/ДННЛ проголосовали 14,25% избирателей, за "Согласие" - 13,04%, за Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 8,26%, за РСЛ - 6,38%. В 2014 году "Единство" получило четыре депутатских мандата, ВЛ-ТБ/ДННЛ, "Согласие", СЗК и РСЛ - по одному.