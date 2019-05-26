Президент назвал причины низкой активности избирателей на выборах в ЕП

Низкая активность избирателей на выборах Европейского парламента, скорее всего, была обусловлена также недостатками в организации избирательного процесса, заявил через пресс-секретаря Кристину Клявениеце президент Раймонд Вейонис.
Хотя по сравнению с выборами 2014 года активность граждан выросла, она по-прежнему остается низкой, отметил Вейонис.
"На мой взгляд, важно, чтобы депутаты Европарламента были активны не только незадолго до выборов, но и обращались к избирателям все пять лет, разъясняя принимаемые Европарламентом решения и их влияние на жизнь латвийцев и народное хозяйство страны", - сказал президент.
В субботу на выборах Европарламента в Латвии проголосовало 473 100 человек или 33,51% общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.
По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.
Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).