Президент назвал причины низкой активности избирателей на выборах в ЕП

"На мой взгляд, важно, чтобы депутаты Европарламента были активны не только незадолго до выборов, но и обращались к избирателям все пять лет, разъясняя принимаемые Европарламентом решения и их влияние на жизнь латвийцев и народное хозяйство страны", - сказал президент.