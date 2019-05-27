Был получен 21 сигнал о нарушениях на выборах в ЕП

Как проинформировали агентство ЛЕТА в СГБ, не исключено, что служба еще будет получать информацию для проверки.

Проверка сигналов, связанных с организационными вопросами проведения выборов, на данный момент закончена, и признаков злоумышленных действий обнаружено не было.

О констатированных недостатках в проведении выборов были информированы соответствующие избирательные участки и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщают представители СГБ.

Два сигнала, связанных с возможным противозаконным влиянием на избирателей и подкупом избирателей, не подтвердились. По одному сигналу о возможном подкупе избирателей расследование продолжается, сообщили в СГБ.

Как и на прошлых выборах, в этом году наибольшее число сигналов было получено именно о возможных нарушениях при проведении голосования в день выборов. В общей сложности было получено 17 таких сигналов, а по поводу противозаконного влияния на избирателей и подкупа были получены четыре сигнала.

СГБ благодарит жителей за проявленную инициативу.