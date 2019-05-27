Был получен 21 сигнал о нарушениях на выборах в ЕП

Служба госбезопасности (СГБ) получила 21 сигнал о возможных нарушениях в ходе выборов в Европарламент (ЕП), на сегодняшний день ни один уголовный процесс не возбужден.
Как проинформировали агентство ЛЕТА в СГБ, не исключено, что служба еще будет получать информацию для проверки.
Проверка сигналов, связанных с организационными вопросами проведения выборов, на данный момент закончена, и признаков злоумышленных действий обнаружено не было.
О констатированных недостатках в проведении выборов были информированы соответствующие избирательные участки и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), сообщают представители СГБ.
Два сигнала, связанных с возможным противозаконным влиянием на избирателей и подкупом избирателей, не подтвердились. По одному сигналу о возможном подкупе избирателей расследование продолжается, сообщили в СГБ.
Как и на прошлых выборах, в этом году наибольшее число сигналов было получено именно о возможных нарушениях при проведении голосования в день выборов. В общей сложности было получено 17 таких сигналов, а по поводу противозаконного влияния на избирателей и подкупа были получены четыре сигнала.
СГБ благодарит жителей за проявленную инициативу.
Как сообщалось ранее, на выборах Европарламента победило "Новое Единство" (НЕ), набрав 26,24% голосов избирателей . Второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место у национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 16,4% избирателей. Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, Русский союз Латвии (РСЛ) - 6,24%.