В голосовании за президента недействительными были бюллетени Чакши и Кучинскиса

В среду, 29 мая, на выборах президента Латвии большинство депутатов Сейма проголосовало за кандидатуру судьи ЕС Эгила Левитса. Действительными были признаны 93 избирательных бюллетеня, недействительными - два.
Как выяснилось, это были бюллетени депутата и экс-министра здравоохранения Анды Чакши (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) и ныне парламентария, а в прошлом премьера - Мариса Кучинскиса (СЗК).
- Напомним, за кандидатуру Левитса проголосовал 61 депутат правящей коалиции, против - 32 оппозиционных депутата.
- За кандидатуру Юриса Янсонса проголосовали восемь депутатов от СЗК, против - 85 депутатов.
- Кандидатуру Дидзиса Шмитса поддержали 24 депутата от "Согласия", Алдис Гобземс и "внутренние оппозиционеры" KPV LV Линда Лиепиня, Карина Спруде и сам Шмитс, против проголосвали 69 депутатов.
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Как позднее призналась Чакша агентству LETA, на этот раз она не поддерживала ни одного из выдвинутых кандидатов в президенты, особенного того, кого предложила ее партия (Юрис Янсонс - Прим.ред.).
Чакша описала свое голосование как "выражение межпозиции".
В то же время, она отметила, что избранного Левитса она поддерживала больше двух других кандидатов. Однако, на этот раз она "не видела в полной мере своего кандидата, которого могла бы поддержать на все 100%".
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