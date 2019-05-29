В голосовании за президента недействительными были бюллетени Чакши и Кучинскиса

Как выяснилось, это были бюллетени депутата и экс-министра здравоохранения Анды Чакши (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) и ныне парламентария, а в прошлом премьера - Мариса Кучинскиса (СЗК).

Как позднее призналась Чакша агентству LETA, на этот раз она не поддерживала ни одного из выдвинутых кандидатов в президенты, особенного того, кого предложила ее партия (Юрис Янсонс - Прим.ред.).

В то же время, она отметила, что избранного Левитса она поддерживала больше двух других кандидатов. Однако, на этот раз она "не видела в полной мере своего кандидата, которого могла бы поддержать на все 100%".