Президентом Латвии избран Эгил Левитс

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат, против - 32. За кандидатуру Юриса Янсонса проголосовали восемь, против - 85 депутатов, за кандидатуру Дидзиса Шмитса - 24, против - 69 депутатов.

Действительными были признаны 93 избирательных бюллетеня, недействительными - два.

После избрания Левитс обратился к депутатам с речью с трибуны Сейма. "Я буду президентом всей Латвии, всех граждан - и тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет за ее пределами, и нуждающихся, и зажиточных, и отверженных, и уверенных за свою жизнь", - заверил он.

Всего на должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.

Вопрос об избрании президента вызвал острые дебаты. Коалиционные политики хвалили Левитса, а оппозиционные политики критиковали и кандидатуру, и сам процесс.

Лидер национального объединения "Все-Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Райвис Дзинтарс, выступая в дебатах, отметил опыт Левитса в государственных делах и их прекрасное понимание на политическом, юридическом и человеческом уровне, способность обосновывать свое мнение в самых сложных вопросах, фантастическую работоспособность и знания иностранных языков.

Лидер объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс подчеркнул, что на нынешних выборах президента был самый качественный процесс выбора и оценки кандидатов. Возможность оценить кандидатов была не только у политиков, но и у СМИ и общества. Важно также, что сегодняшние выборы были открытыми, добавил он.

Депутат от Новой консервативной партии Дагмара Бейтнере-Ле Галл отметила, что общество выдало депутатам Сейма мандат на избрание президента Латвии, "которым мы гордимся и который представляет Латвию наилучшим образом". Она отметила большой международный авторитет Левитса и его профессионализм в области государственного права.

Лидер Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе заявил, что открытое голосование за президента страны налагает дополнительную ответственность, но и вызывает опасения, что коалиционные партии проголосуют не по совести, а как велит партийная дисциплина. СЗК выдвинул на пост президента омбудсмена Юриса Янсонса. "Мы считаем, что этот кандидат способен представлять каждого жителя Латвии", - подчеркнул Краузе.

Депутат от "Согласия" Вячеслав Домбровский отметил, что президент государства должен уважать других, быть способен принимать отличающиеся решения, сплачивать общество на основе общих ценностей, а многообразие культур считать богатством страны.

По данным их архива агентства LETA, Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС. Левитс - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.

Полномочия нынешнего президента Раймонда Вейониса истекают в конце июля, и на второй срок он решил не баллотироваться.

Архив текстовой трансляции:

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