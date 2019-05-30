Чт, 30.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

С начала года пятеро депутатов нарушили закон. Некоторые дважды

Алдис Гобземс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С 8 января по 23 апреля этого года пятеро депутатов были привлечены к административной ответственности, свидетельствуют обобщенные данные информационного центра Министерства внутренних дел.

Некоторые парламентарии — Линда Лиепиня и Алдис Гобземс — были привлечены к ответственности по два раза.

Гобземсу были выписаны два штрафа: за нарушение правил дорожного движения и въезд в Юрмалу без пропуска.

Линда Лиепиня также получила штрафы за въезд в Юрмалу без пропуска.

Денежный штраф за несоблюдение правил дорожного движения получили также депутаты: Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия), Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) и Иварс Пуга (KPV LV).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ