С начала года пятеро депутатов нарушили закон. Некоторые дважды

С 8 января по 23 апреля этого года пятеро депутатов были привлечены к административной ответственности, свидетельствуют обобщенные данные информационного центра Министерства внутренних дел.
Некоторые парламентарии — Линда Лиепиня и Алдис Гобземс — были привлечены к ответственности по два раза.
Гобземсу были выписаны два штрафа: за нарушение правил дорожного движения и въезд в Юрмалу без пропуска.
Линда Лиепиня также получила штрафы за въезд в Юрмалу без пропуска.
Денежный штраф за несоблюдение правил дорожного движения получили также депутаты: Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия), Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) и Иварс Пуга (KPV LV).