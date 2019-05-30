Оппозиция Рижской думы несколько часов беседовала с кандидатом в мэры Турлайсом

В заседании были перерывы, поэтому "чистое" время опроса Турлайса составляет примерно пять часов.

Депутаты задавали ему вопросы как политического, так и практического характера. К примеру, депутат Олаф Пулкс пожелал узнать видение Турлайса о сотрудничестве со СМИ.

"Re-Baltica подсчитала, что Ушаков восемь миллионов потратил на обеление образа и покупку СМИ. Продолжите ли вы покупать прославляющие статьи?", - поинтересовался Пулкс. Турлайс ответил, что не будет оценивать, какое СМИ можно купить, а какое нет, однако конкретно о договорах с масс-медиа он не ответил.

Также Пулкс обратил внимание на то, что Турлайс признал несколько предложений оппозиции содержательными и действенными, однако десять лет голосовал только против них. Турлайс на это ответил, что никогда не говорил, что вдруг все предложения оппозиции будут поддержаны.

Оппозиционный депутат Угис Ротбергс поинтересовался, обратится ли Турлайс, став акционером, как хороший и заботливый хозяин с требованиями регресса к руководствам предприятий о неправильных закупках, нарушениях хорошего управления и подобных нарушениях. Турлайс пообещал, что будет хорошим хозяином, однако не уверен, что утверждение Ротберга обосновано, так как "вряд ли будет так, что я потребую деньги и они отдадут".

При этом он указал, что ответственных в таких ситуациях нужно призывать к ответственности.

В свою очередь депутат Мария Балцере заявила, что даже у нее как у рядового депутата есть догадки, где и какие есть возможные риски коррупции, а Турлайс их не заметил. "Действительно ли за десять лет вы ничего ни разу не заметили? И, если заметили, никогда ли совесть не требовала выступить против всего этого, и, если да, то неужели никто из коалиции никогда вас не выслушивал?", - спросила Балцере. Турлайс пояснил, что в рамках своего комитета он пытался решить все проблемы, которые видел, а также отметил, что в прошлом созыве эта работы была эффективнее, так как политическое противостояние было меньшим и работа комитетов была продуктивнее.

Кроме того, Балцере поинтересовалась, готов ли Турлайс был бы решить ситуацию на Рижском центральном рынке, в результате перестройки которого были построены столь высокие стойки, что к ним не могут попасть люди в инвалидных креслах. На это Турлайс ответил утвердительно, указав, что готов говорить с руководством рынка о возможных решениях.

Депутат Иева Холма поинтересовалась, продолжит ли Турлайс поддерживать практику, что акционерным обществам выделяют дотации без какого-либо обоснования. Также она спросила, является ли Турлайс ищущим политического блага, раз за свою жизнь сменил так много партий. Политик ответил, что выступает за то, чтобы к заседаниям готовились качественные документы, чтобы депутатам было ясно, за что они голосуют.