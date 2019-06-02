Пропавшего 18-летнего Александра Андреева нашли мертвым в пруду

В воскресенье, 2 июня, команда добровольцев Bezvests.lv нашла тело пропавшего без вести 18-летнего Александра Андреева, который 25 мая ушел прогуляться в окрестный лес, но так и не вернулся. Парень утонул в пруду, сообщается на странице организации в Facebook.