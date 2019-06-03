Видео: По Минску пронесся торнадо

В конце мая на столицу Беларуси Минск обрушился мощный ураган с ливнем и сильным ветром. Жители оказались застигнуты врасплох - улицы оказались затопленными, а по городу пронесся торнадо, ломавший деревья и срывавший крыши домов.
Учитывая, что разгул стихии пришелся на светлое время суток, у части жителей непогода вызвала панику - автомобили разворачивались и пытались сбежать от смерча, пешеходы убегали в здания.
О пострадавших в результате торнадо информация не поступала.
Видео: Торнадо в Минске