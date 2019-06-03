Пн, 3.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Видео: По Минску пронесся торнадо

ФОТО: скриншот видео

В конце мая на столицу Беларуси Минск обрушился мощный ураган с ливнем и сильным ветром. Жители оказались застигнуты врасплох - улицы оказались затопленными, а по городу пронесся торнадо, ломавший деревья и срывавший крыши домов.

Учитывая, что разгул стихии пришелся на светлое время суток, у части жителей непогода вызвала панику - автомобили разворачивались и пытались сбежать от смерча, пешеходы убегали в здания.

О пострадавших в результате торнадо информация не поступала.

Видео: Торнадо в Минске

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