Пьяные, с переломами и ожогами: почему дети попадают в больницу во время каникул?

В первый день каникул, 1 июня, медики спасли жизнь 11-летнего мальчика, который перелез через заграждающий забор, чтобы попасть в заброшенное здание. Ребенок планировал поиграть в "заброшке", однако упал с трехметровой высоты и получил травмы нескольких частей тела.

Мальчик упал в люк "заболшки" и, чтобы ему помочь, медикам пришлось привлечь сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

В свою очередь один 13-летний мальчик поехал на мотоцикле купаться и упал. В результате ребенок получил тяжелую травму головы, он пережил серьезную операцию. Также сообщается о 14-летнем подростке, который сломал ногу, пока ехал на самокате. Кроме того СНМП доставила в больницу 11-летнего мальчика с подозрениями на перелом шейного позвонка. Ребенок сделал неудачное сальто на батуте.

Фреймане указала, что начало каникул подростки, к сожалению, провели употребляя алкоголь и другие одурманивающие вещества.

В минувшую субботу с отравлением были госпитализированы восемь подростков, в том числе дети, возраст которых составляет 12 и 14 лет.

В свою очередь один семилетний мальчик во время проведения "эксперимента" дома получил химический ожог глаза - у него в руке взорвалась самодельная "взрывчатка", отметила Фреймане.

В целом данные СНМП свидетельствуют о том, что во время летних каникул случаи детской травматичности стремительно увеличиваются - каждый месяц регистрируется на 200-300 вызовов больше чем зимой и осенью.

Фреймане пояснила, что список самых распространенных травм не меняется из года в год. В него входят переломы костей, отравление алкоголем, укусы животных, термические и химические ожоги.

СНМП напоминает, что для избежания несчастных случаев, дети и подростки должны вести себя осторожно, а не безрассудно. Также медики советуют родителям обсудить со своими отпрысками некоторые вопросы безопасности. Стоит помнить о номерах ответственных служб - 112 и 113.

СНМП напоминает, что каждый должен соблюдать правила дорожного движения, при участии в нем или пересечении улицы. Если ребенок едет на мотоцикле, велосипеде, скейтборде, роликовых коньках или самокате, родителям нужно позаботиться о защитной экипировке для своего чада. На батут же стоит надеть защитную сетку, а также на нем не рекомендуется находиться нескольким детям сразу.

Кроме того медики призывают родителей предупредить своих детей о том, что игрушки, выброшенные в "заброшках", на крышах зданий и в сараях являются опасными.

В свою очередь во время разжигания костров, СНМП призывает родителей не оставлять без присмотра маленьких детей и не допускать, чтобы они играли вблизи огня. Важно также напомнить, что "эксперименты" со спичками, горючими жидкостями и другими взрывоопасными веществами - вовсе не игры.