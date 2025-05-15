Главное за 15 мая VID планирует рассылку писем, отказ от русского в средней школе и дебаты кандидатов на пост мэра Риги

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В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress выполнит пролtт над территорией Латвии на малой высоте, в том числе он пролетит над памятником Свободы в Риге, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Читайте также Общество В пятницу над памятником Свободы на малой высоте пролетит бомбардировщик США

За рубежом:

Украинская делегация в четверг, 15 мая, встретится с представителями России в Стамбуле для участия в первых прямых мирных переговорах за последние три года.

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Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.

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Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к "дню советской армии". Журналисты Rus.Postimees с ней поговорили.

Российский истребитель на этой неделе нарушил воздушное пространство Эстонии, чтобы защитить судно так называемого "теневого флота", которое Военно-морские силы Эстонии пытались задержать в исключительной экономической зоне страны. Об этом в четверг, 15 мая, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.