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Главное за 15 мая VID планирует рассылку писем, отказ от русского в средней школе и дебаты кандидатов на пост мэра Риги

Городское оформление в честь государственного праздника.
Городское оформление в честь государственного праздника. Фото: Evija Trifanova/LETA

Уходящий день был насыщен важными событиями - VID планирует рассылать письма некоторым категориям жителей, приняты поправки, которые позволят отказаться от изучения русского языка в средней школе, а в рамках программы TVNET "Пульс" в дебатах схлестнулись главные кандидаты на пост мэра Риги. Об этих и других новостях четверга, 15 мая, - в подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

В рамках программы TVNET "Пульс" в дебатах схлестнулись главные кандидаты на пост мэра Риги: действующий мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение), депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").

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В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые позволят отказаться от изучения русского языка в средней школе.

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Генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке в эфире передачи Krustpunktā на латвийском радио заявила, что и в этом году ведомство продолжит рассылать письма жителям, у которых оборот по банковскому счету значительно превышает официально известные государству доходы. Однако в этот раз письма будут направлены меньшему и более целевому числу людей, сообщает портал lsm.lv.

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Поставщик электронных коммуникаций Bite Latvija в последние дни зафиксировал новую волну телефонного мошенничества - злоумышленники, выдавая себя за сотрудников компании, используют вымышленные истории и психологическое давление, чтобы выманить у клиентов персональные данные.

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В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress выполнит пролtт над территорией Латвии на малой высоте, в том числе он пролетит над памятником Свободы в Риге, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

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За рубежом:

Украинская делегация в четверг, 15 мая, встретится с представителями России в Стамбуле для участия в первых прямых мирных переговорах за последние три года.

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Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.

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Департамент полиции и погранохраны (PPA) неоднократно призывал жителей Эстонии воздержаться от использования запрещенной символики, с 2022 года это карается крупными денежными штрафами или арестом. Тем не менее сегодня в соцсетях активно обсуждается пост жительницы Нарвы, которая удивляется штрафу за публикацию в Facebook поздравительной открытки к "дню советской армии". Журналисты Rus.Postimees с ней поговорили.

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Российский истребитель на этой неделе нарушил воздушное пространство Эстонии, чтобы защитить судно так называемого "теневого флота", которое Военно-морские силы Эстонии пытались задержать в исключительной экономической зоне страны. Об этом в четверг, 15 мая, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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После того как российский диктатор Владимир Путин направил в Турцию на мирные переговоры делегацию должностных лиц, не обладающих особыми полномочиями, он продолжил подготовку к захвату новых территорий в Украине. Россия концентрирует силы вдоль линии фронта для возможного нового наступления, сообщили CNN два американских чиновника, ознакомленные с последними оценками США.

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Интересное чтиво:

"Человеку нужен человек, а не издевка над человеком", - сказал режиссер и руководитель труппы Рижского русского театра им. Михаила Чехова по художественным вопросам Сергей Голомазов в беседе с TVNET+. Мы поговорили с ним перед премьерой спектакля "Скаймека", которая состоится 16 мая в Аркаде Театра Чехова (ул. Вальню, 19, вход с ул. Глезнотаю).

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Сегодня вечером мы будем держать кулаки за Tautumeitas, которые выступят во втором полуфинале конкурса "Евровидение" под четвертым номером. Девушки опубликовали в своем Instagram проникновенное видео, призывая поклонников со всей Европы поддержать их сегодня вечером.

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После выхода в финал "Евровидения" эстонский исполнитель Томми Кэш рассказал, что во время выступления у него произошла небольшая неприятность с техникой, пишет портал Limon.

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13 мая на сцене "Евровидения-2025" в Базеле настоящий шквал энергии устроили представители Швеции. Именно им букмекеры пророчат победу в песенном конкурсе, пишет Limon.ee.

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На Евровидении в Швейцарии показали отрывок выступление группы "Бурановские бабушки", представлявшей Россию в 2012 году. Украинские зрители возмутились тому, что российский коллектив представили на больших экранах европейского конкурса. Об этом пишет Limon.

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