С выхода Декларация Бальфура в 1917 году прошло уже более 100 лет, однако конфликт Израиль-Палестина все еще не решился. Исправить ситуацию взялся Дональд Трамп, чья команда уже более двух лет работает над так называемой "сделкой столетия". Предполагается, что она принесет столь необходимый мир на Ближнем Востоке.

Что произошло?

19 мая The Washington Post сообщил, что правительство США приняло решение раскрыть часть своего мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта на специальной конференции, которая пройдет с 25 по 26 июня в столице Бахрейна Манаме. Эта конференция будет посвящена экономическим аспектам разрешения вечного конфликта и возможностям привлечения внешних инвестиций на Западный берег, в сектор Газа, а также в соседние страны в четырех основных секторах - инфраструктура, промышленность, расширение прав и возможностей людских ресурсов и реформа управления.

Для справки: Декларация Бальфура: в 1917 году британское правительство опубликовало публичное заявление, в котором объявило о своей поддержке создания еврейского "национального дома" в Палестине, тогда входившей в состав Османской империи. Считается, что это стало одной из основных причин израильско-палестинского конфликта, вызвав рост популярности сионистских идей и, следовательно, миграцию еврейских общин в Палестину. Идеи этой декларации были также включены в основу документов Британского мандата в Палестине. В свою очередь, эта территория заложила основы современного Израиля и Палестины.

Опираясь на слова советника Дональда Трампа в вопросах Ближнего Востока Джареда Кушнера, цель конференции создать основу для процветающего будущего, сообщает The Atlantic Council. Это будет первый шаг к урегулированию конфликта, на котором в дальнейшем будет основываться и предложения в политической сфере (напр. вопросы об Иерусалиме, как о столице Израиля, контроль Палестины за ее границами, территориальные претензии и многое другое).

Стоит добавить, что упомянутый план мира, который американцам выдают за "сделку века" был в разработке сравнительно длительный срок (более двух лет) и его оглашение было несколько раз перенесено. И хотя еще не известно, что именно будет включать в себя этот мирный план, некоторые факторы и их анализ, а также текущая позиция США по Израилю позволяют нам обрисовать примерное содержание предложения.

Чего можно ожидать от мира Трампа?

Учитывая, что глава Белого дома 6 декабря 2017 года сообщил, что признает Иерусалим столицей Израиля и переносит посольство США туда, а 25 марта 2018 года объявил, что оккупированные Израилем Голанские высоты являются их территорией, многие аналитики отметили, что предложение США может быть очень полезным для Израиля и ограничить и без того небольшие политические привилегии Палестины.

Граница Палестины и Израиля. Оккупированные Голанские высоты отмечены синим ФОТО: https://israelpalestine.liveuamap.com/

Несмотря на то, что США до сих пор не предоставила какой-либо исчерпывающей информации о содержании плана, который уже появился в интернете, необходимо уделить внимание тому, что конференция проводится в регионе Персидского залива – Бахрейне.

Это доказывает тот факт, что Трамп хочет привлечь богатых монархов залива к формированию будущих израильско-палестинских отношений.

Для чего ему это нужно? Потому что они очень богатые и могут предоставить крупное финансирование на улучшение экономической ситуации Палестины.

Почему ее необходимо улучшить? Потому что это может быть большим стимулом для палестинцев принять некоторые из условий, которые для них не очень благоприятны. Что происходит, например, когда кто-то получает деньги от донора? Получатель становится зависим, и донор может это использовать для создания давления.

Таким образом, план администрации Трампа может быть таков: предоставить наибольшие политические выгоды Израилю, но в то же время использовать комбинацию в виде экономических выгод, а также давления, чтобы "убедить" палестинцев согласиться с новыми реалиями. С тем, что монархи пролива будут готовы предоставить деньги Палестине, согласны и ранее упомянутые The Atlantic Council. Это доказывает, что страны Персидского залива также являются важной опорой в усилиях Вашингтона по противодействию растущему влиянию Ирана на Ближнем Востоке.

Думаю, у многих возникнет вопрос – каким образом сделка может быть выгодна для Израиля? Здесь, главным образом, нужно понимать одну вещь – Трамп стал меньше уважать идею о признании Палестины, в качестве независимого государства.

Это, в свою очередь, может отыграться потерей контроля над многими территориями Западного побережья, где расположены израильские поселения. Bloomberg указывает, что одним из предвыборных обещаний нынешнего премьер-министров Израиля было предоставление израильского суверенитета над этими территориями.

Похожая ситуация может возникнуть и с Иерусалимом. Reuters, ссылаясь на анонимный источник правительства Палестины, указывает, Палестине будут выделены только некоторые кварталы в городском округе, а не "настоящий" Иерусалим. Это, несомненно, будет частью повествования Нетаньяху об обеспечении суверенитета его страны.

На этой же самой ноте появляется вопрос о возможностях Палестины контролировать собственные "государственные внешние границы". Многие аналитики указывают, что сделка Трампа может позволить Палестине полностью или в большей степени отказаться от ее контроля.

В дополнении к вышесказанному автор израильского издания Haaretz Жви Барел допускает, что в результате миграции Палестина может растерять своих жителей (и их детей), так как страны, которые их принимают, могут предоставлять свое гражданство. Такой план США и Израилю был бы выгодным, так как международное признанные права палестинских беженцев вернуться на свою землю - это один из вопросов, которому Тель-Авив сопротивляется больше всего.

Барел указывает, что, принимая гражданство других стран, беженцы эти права теряют а их территории поглощаются. Вместе с этим, им будет очень сложно обосновать необходимость вернуться домой.

О подобной политике заставляют задуматься и ранее проведенные Трампом мероприятия связанные со снижением финансирования Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA). The Amnesty International указывает, что с нехваткой денег Трамп хочет прижать международное сообщество обеспечить меньше людей статусом палестинского беженца.

В конце концов, аналитики отмечают, что вместе с другими причинами, недостатком для Палестины могут стать и вопросы добычи водных ресурсов, и создание автономных вооруженных сил, а также полицейских подразделений.

ФОТО: Andy Wong/AP

Может ли план быть потенциально реализован?

Ответ может быть примерно таким – может реализоваться, но было бы очень сложно достичь его даже с согласия большинства вовлеченных сторон.

Израиль

Понятно, что с этим определенно согласится Израиль, для которого правила, предложенные Трампом, будут очень полезны. Особенно отзывчивым Израиль будет если Биньямин Нетаньяху останется на своем посту. На недавних израильских выборах он основал свою предвыборную кампанию на тесных отношениях с Дональдом Трамом и его способностью защищать национальные интересы Израиля в неспокойном регионе Ближнего Востока.

Хотя Нетаньяху до сих пор не смог сформировать правительство, и внеочередные выборы в Израиле состоятся 17 сентября, маловероятно, что партии националистического блока проиграют.

Кроме того, Трамп был бы заинтересован в том, чтобы помочь Нетаньяху прийти к власти. Например, корреспондент белого дома Марк Ландлер изданию The New York Times указал, что вышеупомянутая экономическая конференция в Бахрейне станет "подарком" от Белого дома, где Нетаньяху сможет заявить своему электорату, что успешно реализовал одну из стратегических задач - более тесные связи Израиля с арабскими странами, чтобы совместно противостоять влиянию Ирана.

Вовлечение арабских стран

Говоря об арабских странах (особенно о Монархах Персидского залива), возникает множество вопросов. Их поддержка будет зависеть от того, насколько эти страны будут чувствовать давление Ирана и будут готовы пожертвовать своим именем в идее освобождения Палестины. В любом случае, план Бродяги на данный момент привел к двойным сигналам от монархов.

С одной стороны, согласие таких стран, как Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и даже Катар, принять участие в предстоящей конференции является позитивным, но в то же время ключевые игроки, такие как Египет и Иордания, еще не подтвердили свое участие.

Почему?

Потому что, даже если есть заинтересованность в сопротивлении Ирану, израильские "поглаживания перьев" выглядят очень плохо в арабском обществе.

Например, политическое издание Ближнего Востока Al Monitor говорит, Иордании пока будет сложно продать своим жителям участие в конференции Бахрейна, потому что он так сильно раскритиковал решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и выступил против прекращения помощ Агентству палестинских беженцев ООН (UNRWA).

Кроме того, если есть искренние предположения по таким деликатным вопросам, как давление с целью предоставления гражданства палестинским беженцам, то существует множество факторов, которые могут вызвать негативную реакцию. Факт, что огромное количество людей должно быть интегрировано в общественную жизнь, будет самым маленьким из них.

ФОТО: BANDAR AL-JALOUD/AFP

Несколько аналитиков отметили, что на самом деле план Трампа изначально был сфокусирован на экономических аспектах и был принят, чтобы избежать автоматического "выброса в мусорное ведро" еще на начальном этапе. Он дает ему надежду на то, что в конечном итоге арабские страны примут участие в конференции и, возможно, даже достигнут определенной договоренности.

Иран + Палестина

Что касается Ирана, ясно, что он никогда не примет такой план. Идея также заключается в том, чтобы обеспечить единство Израиля и арабских стран в борьбе с его внешней политикой на Ближнем Востоке. Кроме того, план прекрасно дополняет цель Дональда Трампа по изоляции Ирана как в экономическом, так и в политическом плане. Точно также произойдет и с Палестиной, которая уже сообщила о бойкоте конференции в Бахрейне.

Хотя Трамп и не хочет перетянуть Иран на свою сторону, а вот убедить Палестину в своей правоте было бы нужным. В этом контексте идеальным раскладом было бы Трампу найти своего человека в правительстве Палестины, который согласился бы получить экономические выгоды в обмен на политических жертв. Тогда Трамп мог бы попросить государства Персидского залива оказать давление на действующее правительство и назначить такого человека.

Принесет ли план мир?

Считается, что этот вопрос возникает у многих, потому что Израиль и палестинцы ломают копья уже как минимум век. Ответ здесь будет коротким - вероятнее всего, нет. Связано это утверждение с тем, что само предстоящее соглашение основано на изоляции одного из ключевых игроков конфликта - Ирана. Необходимо учитывать, что это окажет большое влияние на соседей Израиля - Ливан и Сирию, где правительство надеется создать собственные военные базы. Эти силы, безусловно, не принесут Израилю мир.

Единственная надежда Трампа - заставить Иран радикально изменить свою внешнюю политику, но этого будет очень трудно достичь.

Несмотря на то, что администрация Трампа ввела экономические санкции против этой страны, Иран, похоже, давлению Вашингтона подчиняться не желает. Одним из вариантов могло быть военное вторжение, но это очень рискованный шаг, а его последствия могут быть нежелательными даже для правительства США.

Таким образом, можно сделать вывод, что, к сожалению, каких-либо существенных улучшений в этой напряженности в течение первого (возможно, единственного) срока Дональда Трампа мы так и не увидим. Земля древнего Ханаана будет по-прежнему раздираема конфликтами и страданиями, а люди будут продолжать надеется хоть на какое-то спасение.

Хотя администрация США не хочет этого признавать, разрешение разногласий за счет кого-то другого не очень хорошая идея.