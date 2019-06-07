Пять превосходных секс-игр, которые стоит попробовать

Секс-игра — отличная разрядка, которая позволяет высвободить накопившееся напряжение. Забудьте об играх в "Монополию", речь идет об отличном способе узнать друг друга получше. На первом месте тут стоит секс, который всегда будет не лишним разнообразить!
1. Мыслить шире
Портал Cosmo.ru назвал эту игру "секс без секса". Действительно: вы делаете все то, что не подразумевает под собой прикосновения. Заодно и проверите, насколько вас хватит!
2. Зеркало
Интересный способ, который наглядно продемонстрирует вашей второй половине то, что именно вас может заставить потерять голову. Сядьте напротив друг друга и поочередно повторяйте все действия друг за другом. Пытайтесь с точностью повторять любые действия вашего партнера.
3. Желанные точки
Все просто: выбираете несколько точек на теле, затем загадываете одну из них. Штраф за каждое неправильное утверждение - поцелуй в то место. Преимущество загадывающего в том, что правильно ли названо место - решать только ему одному.
4. Правда или дело
Новая интерпретация знакомой всем детской игры. У вас есть 30 секунд на размышления и выполнение всех заданий. Эта игра может являться ценной возможностью узнать больше о ваших отношениях со второй половиной, выявить тайные желания и осуществить самые безумные фантазии в сексе. Практикующая сексолог Аве Каделл рекомендует этот-метод всем любовникам, которые утратили друг к другу влечение.
5. 7 минут
Для этой игры все, что нужно - таймер. Ставите его на определенное время и прячетесь в тесное темное пространство, например в шкаф. Предавайтесь ласкам до сигнала. Особая атмосфера и дух соревнований подогреют страсть и напомнят о том, как надо было уложиться во время, пока родители не пришли.
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