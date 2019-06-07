Пять превосходных секс-игр, которые стоит попробовать

1. Мыслить шире

Портал Cosmo.ru назвал эту игру "секс без секса". Действительно: вы делаете все то, что не подразумевает под собой прикосновения. Заодно и проверите, насколько вас хватит!

2. Зеркало

Интересный способ, который наглядно продемонстрирует вашей второй половине то, что именно вас может заставить потерять голову. Сядьте напротив друг друга и поочередно повторяйте все действия друг за другом. Пытайтесь с точностью повторять любые действия вашего партнера.

3. Желанные точки

Все просто: выбираете несколько точек на теле, затем загадываете одну из них. Штраф за каждое неправильное утверждение - поцелуй в то место. Преимущество загадывающего в том, что правильно ли названо место - решать только ему одному.

4. Правда или дело

Новая интерпретация знакомой всем детской игры. У вас есть 30 секунд на размышления и выполнение всех заданий. Эта игра может являться ценной возможностью узнать больше о ваших отношениях со второй половиной, выявить тайные желания и осуществить самые безумные фантазии в сексе. Практикующая сексолог Аве Каделл рекомендует этот-метод всем любовникам, которые утратили друг к другу влечение.

5. 7 минут

Для этой игры все, что нужно - таймер. Ставите его на определенное время и прячетесь в тесное темное пространство, например в шкаф. Предавайтесь ласкам до сигнала. Особая атмосфера и дух соревнований подогреют страсть и напомнят о том, как надо было уложиться во время, пока родители не пришли.