Звездные пары и слегка прикрытая нагота: красная дорожка "Кинотавра-2019"

Организаторы мероприятия решили порадовать гостей города Сочи не только яркой программой с форумами и концертами, но и яркими вечеринками, которые с воодушевлением посещают представители шоу-бизнеса.

Предлагаем оценить, кто какие наряды выбрал для красной дорожки кинофестиваля, а также вечеринок после.

Похоже, главные соревнования в наготе прошли между моделью и порноактрисой Еленой Берковой и журналисткой и светской львицей Ксенией Собчак. Впрочем, смотрите сами!

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