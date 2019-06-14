Пт, 14.06.2019
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Звездные пары и слегка прикрытая нагота: красная дорожка "Кинотавра-2019"

С 9 по 16 июня в Сочи проходит 30-й фестиваль российского кино "Кинотавр". В этом курортном городе в эти дни по-настоящему жарко! 

Организаторы мероприятия решили порадовать гостей города Сочи не только яркой программой с форумами и концертами, но и яркими вечеринками, которые с воодушевлением посещают представители шоу-бизнеса.

Предлагаем оценить, кто какие наряды выбрал для красной дорожки кинофестиваля, а также вечеринок после.

Похоже, главные соревнования в наготе прошли между моделью и порноактрисой Еленой Берковой и журналисткой и светской львицей Ксенией Собчак. Впрочем, смотрите сами!

Звездная пара Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Все еще вместе... 

Еще одна звездная пара Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Актриса Агния Кузнецова 

Актриса Виктория Толстоганова 

Актриса Анна Чиповская 

Актриса Екатерина Шпица 

Актриса Ингеборга Дапкунайте 

Журналистка и ведущая Ксения Собчак 

Модель и порно актриса Елена Беркова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет, друзья!!! Дарю лайки!!!❤️ Мы с @psycho__master на юбилейном 30ом Кинотавре! Открытие было невероятным, каким-то сокровенным чувственным и сентиментальным что ли - организаторы постарались, самое то, что нужно для лучшего киноконкурса. Спасибо невероятному дизайнеру @mila_win , за невероятное платье созданная специально к открытию! Недавно появившись в моей жизни, прониклась моим духом и воплотила фантазии!)) Люблю это место и вообще Сочи - моё место силы. Кто ещё здесь?! Пишите - может повидаемся😉 Вообще пишите, кто где проводит лето? И как там? А то мы в процессе выбора куда лететь в конце лета остальное расписано. Может быть какие-нибудь сраные СНГ например я никогда не была в Грузии или Абхазии, а может вам черногорье нравится – посоветуйте что-нибудь интересное. А лайки дарю тем, кто угадает следующий город в которой мы летим! Dress: @mila_win.design #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #Лучшееплатье #Кинотавр30 #Кинотавр #Сочи #открытиеКинотавра #Охренинительныйдизайнер

Публикация от Elena Berkova (@berkova)

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