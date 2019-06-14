"Мой ребенок - идиот": Елена Малышева выдала новый выпуск-перл

Российская телеведущая Первого канала Елена Малышева на программе "Жить здорово" посвятила программу теме "Откуда берутся дети-кретины", на заставке шоу было написано "Мой ребенок - идиот". Эти выпуски вызвали волну критики и возмущения в обществе. Об этом пишет РИА Новости.
Телеведущая отметила, что этот термин является медицинским и показывает степень умственной отсталости.
Малышева также перечислила болезни, которые могут вызвать слабоумие - это гипотиреоз, галактоземия и фенилкетонурия.
Несколько общественных организаций резко отреагировали на программу. Ассоциация "Аутизм-регионы" считает использование этих терминов неприемлемыми.
"Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм — Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью", - написано на странице организации в соцсетях.
Ассоциация сослалась на мнение доктора медицинских наук Анны Портновой - главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского,
которая пояснила, что слова "кретин" и "идиот" - не являются медицинскими терминами, а умственную отсталость называют иначе.
Кроме того, этот случай прокомментировал и главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
В разговоре с журналистами он подтвердил, что
термин "кретин" можно использовать, чтобы обозначить степень умственной отсталости. Но он также отметил, что термин уже несколько устарел.
Елена Малышева и ее передачи довольно часто оказывается в центре скандалов. Последний раз широкий резонанс вызвал "танец и песня матки", которые показали в эфире Первого канала.