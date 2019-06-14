"Мой ребенок - идиот": Елена Малышева выдала новый выпуск-перл

Телеведущая отметила, что этот термин является медицинским и показывает степень умственной отсталости.

Малышева также перечислила болезни, которые могут вызвать слабоумие - это гипотиреоз, галактоземия и фенилкетонурия.

Несколько общественных организаций резко отреагировали на программу. Ассоциация "Аутизм-регионы" считает использование этих терминов неприемлемыми.

"Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм — Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью", - написано на странице организации в соцсетях.

Ассоциация сослалась на мнение доктора медицинских наук Анны Портновой - главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского,

которая пояснила, что слова "кретин" и "идиот" - не являются медицинскими терминами, а умственную отсталость называют иначе.

Кроме того, этот случай прокомментировал и главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В разговоре с журналистами он подтвердил, что

термин "кретин" можно использовать, чтобы обозначить степень умственной отсталости. Но он также отметил, что термин уже несколько устарел.