"Эффект Чернобыля": Популярные блогеры ради славы позируют на улицах Припяти

Напомним, в 1986 году 26 апреля в 1:23 произошла самая большая техногенная катастрофа в истории человечества, в результате радиационного загрязнения город пришлось эвакуировать.

До этого, в Припяти или Aтомгороде, где в основном проживали работники Чернобыльской АЭС, до катастрофы население составляло около 50 тысяч человек.