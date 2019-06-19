Фото: Местные звезды побаловались шампанским на шикарной вечеринке

В конце минувшей недели громко и с шиком прошла вечеринка Moët & Chandon, которая собрала в ресторане Bibliotēka Nr.1 большинство латвийских знаменитостей.
Среди гостей были отмечены актрисы дарта Даневича и Агнесе зелтиня, дизанер Виктория Ионине, юрист и стилист Лиене стурайне, художница Иева Бондаре и Мартиньш Бондарс, блогер Элизабете Гориня, модель Синтия Селицка, фотограф Микс Ужанс, за танцевальную программу отвечала Майя Розите-Криштопане.
Галерея: Знаменитости на вечеринке Moët & Chandon