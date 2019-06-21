Как сделать красивые фото для Instagram и собрать много лайков

"Латвия находится в климатическом поясе, который дает нам возможность жить в четырех различных временах года и видеть всевозможные погодные условия, которые могут помочь сделать впечатляющие фотографии – конечно, при условии, что удастся поймать момент. При помощи смартфонов серии Samsung Galaxy S10 качественные снимки можно сделать и на ярком солнце, и во время дождя, и ночью", – рассказывает тренер по продуктам Samsung Electronics Baltics Иева Дауксте.

"Я тотально не люблю зиму и обожаю лето. Мне симпатичны и другие времена года – весна и осень, когда погода привносит в природу особую магию, так что в результате могут получиться настоящие фотошедевры. Однако со своим Samsung в руке я хорошо себя чувствую при любых погодных условиях", – признается Ренарс Зелтиньш.

Утреннее или вечернее солнце

ФОТО: Izcilas bildes ieteikumi

Если есть возможность выбрать время съемки, наилучшим свет на природе будет именно в утренние или вечерние часы: он подчеркивает детали и позволяет играть с тенями. На телефонах доступен как автоматический, так и профессиональный режим фотосъемки – последний позволяет улучшить отдельные детали, например, отрегулировать яркость и контрасты. "Мне больше всего нравится фотографировать при хорошем дневном свете, во второй половине солнечного дня или под вечер, но не против солнца. Хотя с хорошей камерой, при правильном ракурсе и удачной композиции колоссальные снимки могут получиться в любое время суток", – говорит Зелтиньш.

Облачность

ФОТО: Izcilas bildes ieteikumi

Ренарс Зелтиньш рассказывает, что облака – его друзья: они позволяют играть с фильтрами, поскольку их контуры и тени очень переменчивы. При съемке на телефон, чтобы подчеркнуть особую атмосферу момента, можно использовать предлагаемые камерой фильтры под иконкой в виде волшебной палочки, а в профессиональном режиме можно настроить яркость света и баланс белого цвета – и отличный снимок готов. Кучевые и грозовые облака помогут придать снимку драматическое настроение, а сплошное покрывало облаков отлично подходит для портретов, так как делает свет рассеянным.

Если удалось поймать хороший кадр в облачную погоду, но кажется, что не хватает света или резкости, Иева Дауксте рекомендует использовать предлагаемые смартфоном функции: настроить интенсивность света и резкость при помощи специальных кнопок, которые скрываются под иконкой в виде шестеренки.

Дождь

Прежде чем фотографировать в дождь, рекомендуется проверить, водостойкий ли у вас телефон. И. Дауксте говорит: "Ощущения, которые создает теплый летний дождь, незабываемые. Например, при помощи камеры с углом обзора 123 градуса, через которую можно видеть как человеческим глазом, можно поймать эту особую атмосферу, поскольку в кадр попадает и окружающая местность, и главный объект снимка или человек». По словам Зелтиньша, "дождь может дать дополнительный эффект, если вы хотите придать фото грустное настроение или же наоборот – сделать беззаботный и веселый снимок, герои которого будут прыгать по лужам. Идея и энтузиазм – это инструменты, которые помогут сделать удачные фото. Я считаю, что не бывает плохой погоды, бывает только плохое настроение и не очень хорошая камера".

ФОТО: Izcilas bildes ieteikumi

Туман

Специалисты в области киносъемки используют эффект тумана для создания магического настроения – оно никого не оставляет равнодушным. "Туман позволяет создать впечатляющие, эпические картины. Особенно если вы оказались на болоте или посреди берез – там в тумане получаются безумно красивые снимки", – делится Зелтиньш.