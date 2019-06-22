Прогноз Павла Глобы: Какие знаки Зодиака не смогут избежать неприятностей в июле 2019 года

Кроме того, Девам определенно стоит взять все в свои руки и становиться лидерами. Тогда есть вероятность, что энергетика звезд пойдет в их пользу и финансовое положение улучшится. Но не стоит ждать, что результаты ваших трудов проявятся сразу. Скорее всего положительный результат вы ощутите только в августе.

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