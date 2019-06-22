Прогноз Павла Глобы: Какие знаки Зодиака не смогут избежать неприятностей в июле 2019 года
Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на июль рассказал, какие знаки должны быть осторожными, ведь в июле звезды к ним менее благосклонны. Об этом пишет Topnews.ru.
Девы
Астролог советует Девам быть особо внимательными. У них возможны пробемы с финансами. Стоит сохранять хладнокровие и самообладание. Категорически нельзя впадать в отчаяние - это только увеличит потери.
Кроме того, Девам определенно стоит взять все в свои руки и становиться лидерами. Тогда есть вероятность, что энергетика звезд пойдет в их пользу и финансовое положение улучшится. Но не стоит ждать, что результаты ваших трудов проявятся сразу. Скорее всего положительный результат вы ощутите только в августе.
Скорпионы
Скорпионам стоит быть осторожными, именно в июле враги захотят вас вплести в интриги и скандалы. Активизируются недоброжелатели, которые будут строить козни и создавать сплетни о вас. Старайтесь в июле максимально абстрагироваться от неприятных для вас людей. Посвятите этот месяц семейным делам, отдыху, любимому хобби. Определенно поддержка второй половинки поможет пережить это тяжелое время.