Сб, 22.06.2019
Зеленский - талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. Президент России Владимир Путин

Прогноз Павла Глобы: Какие знаки Зодиака не смогут избежать неприятностей в июле 2019 года
Их два!

Гороскоп.

ФОТО: SCANPIX

Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на июль рассказал, какие знаки должны быть осторожными, ведь в июле звезды к ним менее благосклонны. Об этом пишет Topnews.ru.

Девы

Астролог советует Девам быть особо внимательными. У них возможны пробемы с финансами. Стоит сохранять хладнокровие и самообладание. Категорически нельзя впадать в отчаяние - это только увеличит потери. 

Кроме того, Девам определенно стоит взять все в свои руки и становиться лидерами. Тогда есть вероятность, что энергетика звезд пойдет в их пользу и финансовое положение улучшится. Но не стоит ждать, что результаты ваших трудов проявятся сразу. Скорее всего положительный результат вы ощутите только в августе.

Скорпионы

Скорпионам стоит быть осторожными, именно в июле враги захотят вас вплести в интриги и скандалы. Активизируются недоброжелатели, которые будут строить козни и создавать сплетни о вас. Старайтесь в июле максимально абстрагироваться от неприятных для вас людей. Посвятите этот месяц семейным делам, отдыху, любимому хобби. Определенно поддержка второй половинки поможет пережить это тяжелое время. 
 
 

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