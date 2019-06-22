Президенты Латвии и Эстонии почтили память боев под Цесисом

Президенты выступили на открытии памятного камня в поместье Скангалю, приняли участие в церемонии возложения цветов в Лиепе, в Цесисе выступили на военном параде.

Также в Цесисе Вейонис присутствовал на реконструкции Цесисской битвы и посетил праздничный концерт.

"Свободу Балтийских стран мы сможем успешно сохранить только сохраняя единство и развивая сотрудничество с нашими союзниками, так, как мы поступили и победили сто лет тому назад.

Утром я вместе с президентом Вейонисом открыла памятник участникам сражения при Скангали, а затем возложили венки к подножию памятника героям Освободительной войны в Лиепае", - сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего визита в Цесис.

Напомним, решающая часть Цесисской битвы произошла в период с 19 по 23 июня 1919 года между эстонскими вооружёнными силами, в состав которых входили и латышские полки (т. н. Северолатвийская бригада), и войсками прогерманского латвийского правительства, в состав которых входили Железная дивизия (сформированная из граждан Германии) и прибалтийский Ландесвер (состоявший преимущественно из балтийских немцев). 23 июня эстонские и латвийские войска восстановили контроль над городом. Следствием победы при Цесисе стало развитие наступления объединенных войск Эстонии и Латвии на Ригу и её освобождение от немцев.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в субботу на торжественном мероприятии по случаю столетия сражения под Вынну (ныне Цесис) призвал латышей помнить солдат, сражавшихся в войне за независимость Латвии. Об этом BNS сообщили в Министерстве обороны Латвии.

"За свободу нашего государства пришлось воевать, сражаясь по обе стороны фронта.

И как сказал однажды первый президент Латвии Янис Чаксте, нет ни одной страны, за независимость которой не была бы пролита хоть капля крови", - сказал Пабрикс.

"В первой половине 20 века нашим солдатам пришлось защищать свое отечество бесчисленное количество раз, доказывая, что даже самого могучего противника можно одолеть, если верить в идею", - подчеркнул он.