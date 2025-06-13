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Липину интересно Что стоит за успехом "Суверенной власти"

Юлия Степаненко, Алексей Росликов и Илья Магнус

Одним из главных сюрпризов выборов в Рижскую думу считается успех "Суверенной власти" - результат которой оказался заметно выше "Стабильности!" и "Согласия", несмотря на схожую риторику и близкую целевую аудиторию. Как известно, у победы много отцов, так что давайте попробуем их перечислить.

Отец № 2: Социальные сети

Прошли те времена, когда "партией TikTok" считалась исключительно "Стабильности!". Теперь практически все политические силы пытаются использовать социальные сети, а многие даже привлекают в свой состав популярных блогеров.

У "Для развития Латвии" - Алексей Блажевич, у Sarauj, Latgale! - Айя Нагле, у "Латвии на первом месте" - Майя Арманева и Евгения Шафранек.

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Для "Суверенной власти" таким блогером стал Илья Магнус (ранее известный как Илья Черногород) - 132 тысячи подписчиков в TikTok. В список кандидатов он, правда, пока не попал. Но своих политических симпатий не скрывает. Вот, скажем, его TikTok, который был выпущен 2 июня.

@ilmagnuss Все политики в Латвии переобуваются, кроме одного ☝🏻#ilmagnuss #латвия🇱🇻 #рижскаядума #rigasdome #julijastepanenko ♬ original sound - ILYA MAGNUSS

Посыл ролика, правда, не очень ясен. Магнус отчего-то в качестве примера "переобувания" приводит высказывания других политиков за вакцины и в поддержку Украины. В чем именно состоит "переобувание" - не ясно. Если бы кто-то был ярким антипрививочником, а в эпоху пандемии вдруг стал призывать следовать указаниям ВОЗ - тогда понятно. А так Магнус просто показал, что позиция Степаненко не совпадает с позицией практических всех остальных политических сил.

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