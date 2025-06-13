Конечно, Иран ответит Израилю, но каким будет этот ответ, пока неясно, сказала министр.

Поскольку израильская атака выглядит хорошо подготовленной, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал, что она будет продолжаться, ситуация на Ближнем Востоке не станет легче или менее напряженной, прогнозирует Браже.

Она добавила, что США отрицают свою причастность к ударам и сейчас сосредоточены на эвакуации своих граждан из районов, находящихся под угрозой. Латвия также рассматривает вопрос о том, что делать с дипломатическим персоналом, находящимся в Израиле. В настоящее время посол Латвии в Израиле находится в Латвии, в Иране зарегистрированы только три латвийских гражданина, и от них пока не поступало никаких новостей, сказала Браже.

По информации с сайта Министерства иностранных дел Латвии, посол Латвии в Иране имеет резиденцию в Турции.

Браже добавила, что решение об эвакуации сотрудников латвийского посольства из Израиля может быть принято сегодня. Это не так просто, учитывая, что воздушное пространство Израиля закрыто.